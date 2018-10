Una relación dominada por el coche

Doce municipios de la primera corona metropolitana concentran el 74 % de los desplazamientos de toda el área, mientras que la cuarta parte de estos viajes se reparten entre las otras 48 poblaciones, mucho más alejadas de València, la ciudad de referencia.

Las principales relaciones de movilidad en el área metropolitana tienen a la ciudad de València como destino y origen de la mayoría de desplazamientos. El 45 de los movimientos que se producen a pie, en bici, vehículo privado o transporte público salen del «cap i casal» y tienen como destino la capital. Así pues, València domina claramente este flujo entre los 60 municipios que forman parte de esta gran área metropolitana.



Sin embargo, hay un grupo de municipios que, junto a València, capitalizan el 74 por ciento de todos los desplazamientos metropolitanos. Entre ellos destacan los que están situados en la primera corona de influencia del área. Son, de mayor a menor número de desplazamientos, Paterna, Burjassot, Torrent, Mislata, Alboraia, Xirivella, Manises, Moncada, Paiporta y Aldaia.



Destacan las dos primeras, Paterna y Burjassot, con más de 30.000 desplazamientos diarios en cada sentido, sin incluir los movimientos internos entre los municipios. Si no se tienen en cuenta los viajes con origen/destino València, las relaciones transversales entre los municipios del área metropolitana apenas representan un porcentaje determinante.



El diagnóstico del Plan Metropolitano de Movilidad, presentado hace unas semanas, constata la enorme dependencia del coche que tienen los municipios a la hora de relacionarse con València. Y a la inversa, por supuesto. Eso evidencia una red de transporte público deficiente –por ello se está licitando por completo todo el mapa concesional de autobuses interurbanos con una oferta adaptada a este siglo–, y una mala conexión de itinerarios ciclopeatonales, que también deberían mejorar con el futuro Anell Metropolità –ya en construcción por fases– y algunas obras concretas, como un nuevo puente a la altura del barrio de La Torre que conectará l´Horta Sud con el «cap i casal».



La mayor parte de los viajes motorizados, el 50,8 por ciento, se produce entre municipios del área metropolitana, mientras que los internos suponen un 45,9 %. La mayoría de los desplazamientos entre municipios se realizan en vehículo privado (55,6 %); en cambio el transporte público representa el 61,6 % de los viajes internos, fundamentalmente por el peso de la ciudad de València.





Un cauce que es un muro

Por su parte, la mayor parte de los viajes no motorizados (a pie o en bici) en el área metropolitana también son internos (94%) dentro de las poblaciones. De nuevo València domina la estadística en este punto, ya que solo el 5,8 % de ellos se producen entre municipios del área metropolitana.La clave en el desigual reparto modal de los desplazamientos está en los viajes entre municipios del área metropolitana, ya que el uso del vehículo privado representa el 73,4% del total de viajes y el transporte público se reduce al 16,1% del total de viajes.Paterna, pese a que cuenta con línea de metro y alguno de sus barrios tranvía, depende básicamente del vehículo privado en sus relaciones con València. Más de 28.000 vehículos se dirigen a la capital y otros tantos van al municipio de l´Horta Nord cada día. En cambio, el transporte público se reduce a 6.700 usuarios hacia València y 5.900 de regreso. Las cifras se corresponden a las idas y vueltas, fundamentalmente por motivos de trabajo. En bici el porcentaje es irrisorio, con 520 idas y 252 vueltas.El segundo municipio que más depende del coche es Burjassot, pese a estar pegado al «cap i casal» y contar con conexión por metro y tranvía. Cada día 19.719 coches hacen el camino hacia València y una cifra similar el de vuelta a Burjassot. Los desplazamientos en transporte público representan casi una tercera parte menos que los vehículos privados, con 7.408 de ida y otros tantos de vuelta. La bici apenas supone medio millar de movimientos diarios.En el podio de relaciones entre València y otros municipios se sitúa Torrent, con 14.697 desplazamientos en vehículo privado de ida y similar cifra de regreso. En transporte público la cifra es mucho mejor, y asciende a más de 10.000 desplazamientos diarios hacia el «cap i casal» y otros tantos de vuelta. En bici es un drama, y ni siquiera aparece en la estadística del Plan Metropolitano de Movilidad.He aquí una de las principales carencias de l´Horta Sud, la prácticamente nula conexión entre los municipios y la capital por itinerarios ciclopeatonales. El nuevo cauce del Turia actúa como barrera casi infranqueable para muchos usuarios, que ante la falta de un carril bici en condiciones desisten de usar los modos más sostenibles. El informe reconoce que se ha de invertir mucho en los últimos años en este aspecto para incrementar los desplazamientos no contaminantes.Es curioso que sean los municipios de l´Horta Nord los que más se relacionan con València mediante la bicicleta, con Alboraia como pueblo destacado en este aspecto, ya que más de 1.600 personas hacen el camino de ida y vuelta cada día. La clave, una red de carril bici en condiciones.De l´Horta Sud destaca el pobre uso de la bici que realizan en Mislata, pese a estar literalmente pegada a València, con solo 500 desplazamientos de ida y casi la mitad de vuelta.Cuando no consideramos viajes con origen o destino a València, aparecen las relaciones transversales más frecuentes entre municipios, fundamentalmente en vehículo privado, pero presentan mucha menor importancia que las radiales. El número de viajes diarios, en el mejor de los casos, apenas supera los 5.000 desplazamientos. Este ranking lo lidera por ejemplo la ruta Sagunt-Canet d´En Berenguer con 5.403 viajes de ida y 5.331 de vuelta. Por detrás está la conexión entre Burjassot y Paterna, con 4.977 y 4.526 respectivamente.En transporte público la cifra más alta la logra la conexión entre Torrent y Alaquàs, con unos dos mil movimientos en cada sentido. En bicicleta los desplazamientos son mínimos entre poblaciones del área metropolitana que no tengan como inicio y destino València.