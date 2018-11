Los carteles de un concierto musical "deshonran e injurian" a Rita Barberá

El Grupo Municipal Popular presentó ayer una moción urgente para el pleno de hoy, por el que forzará al resto de grupos a pronunciarse sobre una campaña que denigraba a la que fue alcaldesa de la ciudad, Rita Barberá.

«Pedimos a todos los concejales que la corporación manifieste un rechazo rotundo, como principal institución pública de los valencianos, a la iniciativa de una discoteca que deshonra e injuria a quien fue alcaldesa de València durante 24 años» aseguraba ayer el portavoz del grupo, Eusebio Monzó.

En concreto, se trata de un concierto que estaba previsto para el viernes de la próxima semana en una sala de fiestas de Madrid, Fun House, que anunciaba una actuación del grupo Los Mocetones, calificado como «homenaje-tributo a Rita Barberá».

En la cartelería se podía ver a la exalcaldesa en montajes fotográficos, en uno de ellos haciendo juegos malabares con botellas de güisqui y en otro pintada de verde al estilo «La Masa», acompañado todo ello de mensajes como «tortilla gratis para la concurrencia» o «sólo apto para gente de pulso firme».

Para Eusebio Monzó, se trata de expresiones «denigrantes», «que deshonran e injurian a quien fue alcaldesa de Valencia durante 24 años», pero que, a la vez, «desacreditan, ante todo, a quienes los promueven o defienden».



Condenar o «ya no hay tema»

Tras las críticas recibidas, el grupo los Mocetones ha suspendido el concierto, pero queda por ver si los grupos políticos, incluyendo los que estaban en las antípodas ideológicas de Rita Barberá, aceptarán expresar la condena que pide el Grupo Popular o si tratará de quitarle hierro a la polémica al materializarse la suspensión y considerar que «ya no hay tema», algo que, obviamente, no contentaría nada al PP.

Ayer, el grupo musical salió al paso pidiendo «sincero perdón a la familia y a todas las personas que se hayan podido sentir ofendidas».

Dicen en su intento de justiciar lo ocurrido que la publicidad «satírica» que se creó para el concierto «solo fue incluida entre nuestro pequeño círculo de amigos de Facebook. Nunca fue publicada por nuestra parte en ningún medio de comunicación. En ningún caso queríamos publicitarlo más allá de nuestro entorno. No somos un grupo político y en las letras de nuestras canciones en ningún caso se trata ningún tema con connotaciones ideológicas de ningún tipo. No se iba a parodiar, de ninguna de las maneras, a la exalcaldesa de València ni a ningún otro personaje público. Cosa que no hacemos en nuestros conciertos».

La preocupación del grupo salta a la vista que es la publicidad negativa para la sala Fun House de Madrid, sobre la que el PP ha puesto el foco y a la que los músicos tratan de exculpar. «En ningún momento planteó una supuesta fiesta homenaje, limitándose a incluirnos en su programación de conciertos de Rock & Roll, que es a lo que se dedican».

«Rita Barberá ganó democráticamente 6 elecciones consecutivas, 5 de ellas por mayoría absoluta, y durante 24 años fue la alcaldesa de todos los valencianos sin excepción. Es una exigencia democrática que los miembros de la actual corporación defendamos como institución a quien a todos representó», advirtió, en cualquier caso, Eusebio Monzó.