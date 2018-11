En Comú y Cs piden que el Ayuntamiento que pague las viviendas privadas del Bloque Portuarios

El socio minoritario del Govern de la Nau, València en Comú, y el segundo partido de la oposición, Ciudadanos, han coincidido hoy en que el Ayuntamiento de València debe "hacerse responsable" de la rehabilitación de las viviendas del Bloque Portuarios, sean o no de titularidad pública, a lo que PSPV, responsable del área de Desarrollo Urbano, ha recordado que la ley impide a las administraciones públicas hacerse cargo de rehabilitaciones en propiedades privadas.

La portavoz de València en Comú, María Oliver, ha vuelto a apostar por la rehabilitación de urgencia del Bloque Portuarios "que pondría en valor estos edificios" y ha manifestado que hay que "poner encima de la mesa la posible responsabilidad subisidaria del ayuntamiento" porque en los últimos años no ha dejado a los propietarios "ejercer su obligación de mantener el edificio", ya que se encontraba fuera de ordenación y, por lo tanto, no se conceden licencias de reforma. "Un ayuntamiento que durante 10 años no ha dejado hacer obras, yo creo que ahora podría asumir su responsabilidad de esta primera rehabilitación inmediata".

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha lamentado que el PSPV y València en Comú se enfrentan por el Bloque Portuarios "y es una vergüenza porque no hablan de las personas". Giner ha reclamado que a las 90 familias "que son titulares de las viviendas que no les tenga que costar lo que ha sido una postura del Ayuntamiento durante muchos años", en referencia a la situación de fuera de ordenación de los edificios. "La culpa no la tienen las familias y pedimos que tomen una decisión (sobre qué tipo de rehabilitación se ha de hacer) y sobre todo que no le pasen el cargo a las familias afectadas", ha insistido.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, Vicent Sarrià, ha explicado que la cuestión del Bloque Portuarios "es un problema complejo" y que dar "respuestas simplistas" al asunto "refleja simplicidad a quien las plantea". Sobre la solución necesaria, el edil ha vuelto a recordar que se ha de hacer "de acuerdo a la legalidad" y que la ley no permite intervenciones públicas en propiedades privadas. Tamnbién ha señalado que el ayuntamiento no dejará a ninguna familia desprotegida. "Queremos que todas las personas tengan una vivienda digna" y la solución "se amoldará" económicamente a la capacidad de cada familia.