Condena unánime al cartel que denigra a Rita Barberá

El empleo irrespetuoso de la imagen de la ex alcaldesa Rita Barberá para anunciar un concierto de rock (ya cancelado) en una sala de fiestas de Madrid alcanzó la condena unánime de los grupos políticos, la petición que había formulado el Grupo Municipal Popular.

De hecho lo que, además, manifestó el consistorio es que «celebraban» la retirada de la cartelería «por el uso inapropiado y desafortunado del aniversario del fallecimiento de Rita Barberá, ofreciendo una imagen irrespetuosa y grosera de la que fuera alcaldesa de València».

En este pronunciamiento unánime de la Corporación se afirma que «creemos que este tipo de actos desacreditan a quienes los promueven o defienden», términos exactamente en los que se expresó, el día anterior, el portavoz popular Eusebio Monzó.

El Ayuntamiento de València aseguró en dicha declaración que reitera «su firme compromiso en la defensa de la libertad de expresión que consagra nuestra Constitución, así como con el derecho a la dignidad de todas las personas», una mezcla que entró en conflicto con el anuncio del grupo «Los Mocetones» y por el que el consistorio expresó el «más enérgico rechazo a este tipo de iniciativas que pretenden sacar rédito económico o propagandístico mediante el insulto a personalidades públicas ya fallecidas que merecen respeto y no pueden defenderse».

Ruptura en las Corts

Esta postura no se repitió en las Corts, en la que Rita Barberá ejerció durante años como diputada. La portavoz del PP Isabel Bonig, lamentó «la falta de apoyo que ha recibido por parte de algunos grupos parlamentarios para poder aprobar una declaración institucional de condena».

Bonig agradeció la predisposición del PSPV y Ciudadanos para firmar esta iniciativa, que necesita la rúbrica de todos los grupos parlamentarios para salir adelante, y lamentó la falta de apoyo de Compromís y Podem.

«Se han mostrado esquivos a la hora de apoyar el texto, porque no les gusta que se reconozca que Barberá sirvió a la ciudad de València y a la política española durante veinticuatro años, y que se diga que el reconocimiento a su figura fue prácticamente unánime. Ella sí que firmó declaraciones institucionales que no le gustaban o a las que hubiese dado otra redacción . Al final han tratado de hacer tan 'light' que o se acepta el texto propuesto o no saldrá adelante la declaración. O nos unimos todos en la lucha contra esta política de baja calidad o mal camino llevamos».