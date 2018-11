Denuncian las continuas averías del ascensor del túnel de Germanías

El nuevo ascensor que se colocó en la remodelación del paso inferior peatonal de la Gran Vía Germanías está continuamente averiados, según denuncian los usuarios que habitualmente utilizan esta plataforma. Desde su estreno el elevador no ha hecho más que estropearse, aunque el último problema lo mantiene cerrado desde hace un mes.

Las personas con movilidad reducida deben dar un rodeo de unos 950 metros para acceder a la otra parte de la Gran Vía, dado que es ascensor, puesto en servicio en primavera de este año, no ha dejado de averiarse desde entonces.

Según explica Fernando Mafé, vecino de Russafa y miembro del colectivo València en Bici, el montacargas «lleva más de un mes inutilizado». «Desde su inauguración hace menos de un año nunca ha funcionado más de una semana seguida sin sufrir una avería. Durante un tiempo comunicaba las incidencias, ahora simplemente ya me he cansado del cartel: 'El ascensor está averiado, disculpen las molestias'», se lamenta.

Según explica, con las primeras averías la gente «lo intentaba y en no pocas ocasiones quedaba atrapada en mitad del túnel al encontrar el ascensor de salida averiado». «Algunas veces he ayudado a subir por las escaleras una silla de bebés o un carro de la compra, algo que no he podido hacer cuando la persona era adulta que iba en silla de ruedas. Ahora la gente ya ni lo intenta y si lo hacen, al final se ven obligadas a dar un rodeo añadido de 950 metros para ir justo al otro lado», relata.

La reforma del paso inferior de Germanías, adjudicada a la empresa Binaria por 279.543,95 euros, entró en servicio en febrero.