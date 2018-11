La Generalitat plantea un edificio nuevo para los vecinos de los bloques portuarios

Los socios del Govern de la Nau (Compromís, PSPV y València en Comú) no consiguieron ponerse de acuerdo en la reunión de coordinación celebrada ayer sobre el futuro de los bloques portuarios. El destino de este degradado edificio, declarado fuera de ordenación y condenado al derribo por el anterior plan urbanístico, se ha convertido en símbolo de las diferencias entre los socios del tripartito. La solución final parece inclinarse, con todo, más por el derribo y la reedificación posterior, no será necesariamente en el mismo sitio. Esta es la postura que defendió ayer el grupo socialista con el apoyo de la Conselleria de Vivienda y a la que se sumó el alcade, Joan Ribó, con matices, esto es, «siempre que la rehabilitación no sea viable»e. València en Comú se queda solo en su defensa de reparar los bloques y mantenerlos con las familias.

En lo que sí están de acuerdo los grupos políticos es dar una solución social de las familias de los bloques, muchas de ellas ocupas pero también propietarios legales. Para los vecinos con derechos reconocidos (alrededor de 70) la conselleria y la portavoz socialista, Sandra Gómez, plantearon ayer una solución que evitaría el coste de los realojos, que pasa por construir a cien metros de los bloques un edificio nuevo para que los propietarios y familias con derecho a realojo puedan trasladarse a vivir de forma permanente. Sin embargo, para acceder a estas viviendas, los vecinos tendrán que pagar una parte, se calcula 370 euros por metro cuadrado (alrededor de 30.000 euros por una vivienda de 90 metros), frente a los 900 euros por metro cuadrado que deberían abonar en caso de rehabilitación.

Una solución que la conselleria planteó ayer a los vecinos afectados y que ha sido acogida de manera desigual, ya que muchas familias la consideran inasumible al no poder hacer frente a ese desembolso.

La Conselleria de Viviendas aseguró ayer que su postura está basada en los informes técnicos y económicos realizados por Aumsa y por el Instituto Valenciano de la Edificación. El derribo y reedificación dado el mal estado estructural del edificio que se desprende de los informes y pruebas periciales es la solución más viable, destacó la Conselleria de Vivienda, propietaria de la mayor parte de las viviendas públicas de este edificio, donde hay 168 casas (91 privadas y 77 públicas).

Sandra Gómez propuso así que las familias «puedan alojarse en un edificio nuevo que se construiría a unos 100 metros de donde se ubica el actual, con el objetivo de que no se dispersen y puedan mantener el arraigo social».

La consellera de Vivienda, María José Salvador, explicó por su parte que la Generalitat ha trasladado a los representantes de los vecinos una propuesta «estudiada, rigurosa, realista y viable».

Para construir el nuevo edificio se optaría a las ayudas estatales, autonómicas y locales dentro del marco del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 a través del Área de Regeneración Urbana (ARRU). Unas ayudas que son más ventajosas para nueva construcción que para rehabilitación. Las ayudas podrían llegar a ser, como mínimo, de un 65% de los costes de ejecución, a los que se podrían añadir otras ayudas subjetivas, atendiendo a las circunstancias personales de cada vecino, que pueden llegar al 35% del presupuesto, por lo que, en algunos de los casos, se podría alcanzar al 100% de subvención», dijo Salvador.

El alcalde, Joan Ribó, por su parte destacó ayer que el Govern de la Nau siempre ha optado por llegar a posiciones razonables y de consenso. La finalidad «debe ser la reparación del daño hecho por el anterior gobierno» al Cabanyal. Para el alcalde, la primera opción puede ser la rehabilitación «siempre que sea posible», y «la opción de reedificación debe entenderse como solución si no queda otra alternativa viable». Ribó dijo que los diferentes informes técnicos son los que condicionarán la solución definitiva. En este punto hizo especial hincapié ayer la portavoz de València en Comú, María Oliver, quien reclamó un censo de habitantes de los bloques y medidas para darles una solución habitacional. El problema no es urbanístico es residencial, dijo Oliver.

La semana próxima está prevista una reunión del Govern de la Nau con la conselleria para tomar la decisión definitiva.