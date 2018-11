Ribó ve con buenos ojos la construcción de una torre eólica en la Marina

El alcalde de València, Joan Ribó, cree que el proyecto de la Torre Eólica de la Marina es una «idea interesante», «con todas las precauciones», porque «se debe discutir», y ha destacado: «En estos momentos es imprescindible apostar por las energías renovables y este es un modelo atrevido pero interesante».

El alcalde se pronunció así preguntado por la propuesta de construir esta infraestructura, una iniciativa que ha reconocido que conoce «desde hace tiempo». A su juicio, la Torre Eólica «liga bien con la idea de que todos los puertos deben autoabastecerse de energía eléctrica, liga bien con un modelo de sostenibilidad e intenta hacer un planteamiento de energía fotovoltaica y eólica».

Además, dijo que en la propuesta de la Marina los molinos «no son los normales», sino que tienen un «eje vertical», con «una serie de ventajas y también puede ser que alguna desventaja». Del mismo modo, «hay muchos metros cuadrados de placas solares, con lo cual puede haber una producción de energía eléctrica muy interesante», añadió.

«A mí, personalmente, no me desagrada; casi que me atrevería a decir que me agrada, desde todas las precauciones, porque yo no soy un especialista en esto», remató el alcalde.