Gómez propone que los refugios de la Guerra Civil sean centros de Memoria

Las delegaciones de cultura y vivienda no están bajo la jurisdicción del Partido Socialista, sino de Compromís (Gloria Tello) y València en Comú (María Oliver). Ayer, desde el PSPV se lanzaron sendas propuestas relacionadas con una y otra área, que se unen a los debates organizados sobre movilidad y fallas, también regidos por Compromís.

Por eso, Sandra Gómez lanzó un proyecto no como concejala del equipo de gobierno, sino como «candidata socialista a la Alcaldía de València». Es decir, en esta ocasión no es un programa de actuación sobre el total o casi total de una delegación que no rigen (como sucede en Cultura Festiva), sino una actuación puntual sobre algo que, en estos momentos, es titularidad de Gloria Tello. En concreto, Sandra Gómez abogó ayer por que los refugios de la guerra civil de la calle Serranos y del propio Ayuntamiento se conviertan «en centros de interpretación y activismo de la memoria democrática».



«Auge de populismos»

«Nos encontramos en un momento de auge de los populismos conservadores que están poniendo en peligro los valores democráticos fundamentales de una sociedad avanzada», aseguró, a la vez que señalaba que «en este contexto es necesario convertir estos espacios en sedes culturales que fomenten la igualdad, la libertar o la convivencia».

Estos espacios debería contener todo «aquel material que se entienda por memoria democrática, y tendría que estar destinado a la salvaguarda, el conocimiento y la difusión de la historia de la lucha de los valencianos y valencianas por sus derechos y libertades democráticas en el período que abarca desde la proclamación de la Segunda República Española en 1931 hasta la entrada en vigor del Estatuto de autonomía en 1982».

Así mismo, el portavoz de la dirección local del PSPV-PSOE en la ciudad de València, Borja Sanjuán, anunció que los socialistas están organizando el Foro de Vivienda con el objetivo de «seguir presentando propuestas» en esta materia y «dar respuesta uno de los principales problemas de la ciudad».



«Sin contradecir a los socios»

Ante el posible conflicto de competencias, Sanjuán dijo que «los foros se hacen con vocación constructiva. Nuestra opinión sin contradecir a nuestros socios de Gobierno pero poniendo en valor las ideas propias y lo que queremos impulsar en los próximos años en la ciudad de València».

Refiriéndose a la creación del foro, explicó que «València tiene un problema de acceso a la vivienda debido al aumento del precio en el alquiler y la compra. Además de la singularidad de que cuatro de cada diez viviendas se compran para destinarlas a la inversión y no uso residencial. Ante esta situación todas las administraciones tienen el deber de actuar para atajarlo y con este foro abrimos un espacio de diálogo para reflexionar y continuar planteando medidas propias».