Oliver exige al alcalde que se posicione contre la ampliación del puerto hasta que no se resuelvan los accesos

València en Comú ha pedido hoy al alcalde Joan Ribó "que se posicione de manera clara" sobre el anuncio de la ampliación del puerto", ya que consideran ésta no se puede llevar a cabo sin solucionarse previamente el problema de los accesos. "El acceso sur está ya saturado, y del norte pasa por la construcción de un túnel de alto coste y un periodo de ejecución largo, lo cual representa un riesgo muy alto para la V-21, porque nos tememos que solo quedará ese acceso para acceder a las instalaciones portuarias", ha explicado María Oliver, portavoz de la formación.

La plataforma municipalista apoyada por Podemos denuncia que desconoce los detalles de la ampliación del puerto porque no está representada en el Consejo de Administración y que su apoyo al alcalde "no es un cheque en blanco", sino que esta cuestión es un problema en el que la ciudad "tiene mucho que decir, así como los barrios afectados", considera. "El alcalde debe aglutinar la idea de la ciudad, no su postura, por lo que debe posicionarse de manera clara porque la ampliación del puerto no se puede hacer sin tener resuelto el tema de los accesos", ha señalado María Oliver.

València en Comú ha hablado de las "contradicciones" entre el puerto y la ciudad. "Se va a construir la ciudad deportiva del Levante UD y justo al lado se proyecta una nueva terminal de cruceros hipercontaminante. También, todas las ciudades apuestan por limitar la llegada de cruceros y aquí se quiere construir la nueva terminal", ha señalado la portavoz de En Comú.