València en Comú señala el procesamiento como limite para dimitir un concejal

La portavoz de València en Comú (ValC) en el Ayuntamiento de València, María Oliver, ha asegurado que desconoce cuál es el límite de Compromís para decidir si debe dimitir un concejal como Pere Fuset, que está investigado, y ha señalado que en su partido tendría que dejar el cargo si fuera procesado.

"Nuestro código ético habla de encausamiento (se abre juicio), en el caso de Compromís no sé dónde está el límite. Es una cuestión política de cada grupo y no vamos a imponer nuestras lineas rojas. En nuestro caso, cuando te encausan, el cargo público debe irse, no cuando te imputan", ha sostenido en relación a la citación como imputado de Pere Fuset por el accidente de Viveros.

La edil ha asegurado que la "ofensiva" judicial del PP contra el equipo de gobierno "no tiene nada que ver con el caso del accidente de Viveros, donde hay una desgracia y hay una familia que tiene todo el derecho del mundo a pedir responsabilidades y los concejales asumimos una responsabilidad en el cargo y son los tribunales lo que tiene que decidir y nosotros acatarlo".