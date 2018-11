Valencia mantiene el veto a circos con animales pese a la sentencia judicial

La prohibición de emplear animales en los circos de la ciudad de València no solo permanece vigente en el presente ejercicio, sino que no está previsto que cambie; por lo menos, mientras en el ayuntamiento continúe el pacto de izquierdas. Tanto es así, que la sentencia contraria al ayuntamiento de Talavera de la Reina, en la que se anulaba esa prohibición municipal, se contempla con absoluta tranquilidad, al considerar que son cauces y procedimientos totalmente diferentes.

En concreto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha anulaba la ordenanza municipal que vetaba la presencia en su suelo público de circos que incluyeran animales. El consistorio talaverano incurría en una intromisión de competencias, que recaen en todo caso en el gobierno autonómico.

El ayuntamiento de València se mantiene en una tesis: ellos no redactaron ninguna ordenanza municipal. Es decir, no se tomaron ninguna atribución que no debieran. Por contra, lo que hicieron fue un acuerdo de junta de gobierno por el que no cedían el espacio público a los circos que tuvieran animales. Dicho de otra manera, aplicando el «reservado el derecho de admisión». De esta manera, los espectáculos de la Navidad 18-19 se basan en otro tipo de atracciones circenses. «A día de hoy, ningún circo, ni los que están en Valencia ciudad ni los que están en poblaciones cercanas nos han denunciado. O, por lo menos, no nos ha llegado. En este ayuntamiento no preocupa porque la sentencia de Talavera es inaplicable aquí» aseguraban fuentes de la concejalía de Bienestar Animal.

Curiosamente, lo que ha sucedido ahora es que el circo más afectado en principio, el Circ de Nadal, vende precisamente esa presencia de tigres, cocodrilos, serpientes, camellos y caballos como su principal atractivo: «el único circo con animales». De hecho, si bien estaba previsto que finalizaran sus actuaciones el próximo domingo, ayer anunciaban que «debido al enormes éxito», prorrogan su presencia hasta el 20 de enero.



Cuatro circos en la ciudad

Tras abandonar València el Circo de los Horrores, fuera del calendario navideño, este fin de semana comenzaron las funciones en el Circo Rojo, caracterizando por su carácter "para adultos" y el día 20 empezará, en la Rambleta, el Gran Fele. El 30 de noviembre se estrenará el Wonderland (frente al Bioparc) y en diciembre empezará a funcionar el Circo Alaska, que comparte espacio con el Rojo.