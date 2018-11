Más de mil mujeres víctimas de violencia machista, bajo protección policial en València

La violencia machista es el segundo delito más importante en València, solo por detrás de los delitos de seguridad vial. De hecho, en lo que va año la policía local ha detenido a 258 hombres por maltrato. Así lo ha confirmado esta mañana la concejala de Protección Ciudadana Anaïs Menguzzato durante un balance de las actuaciones del Grupo de Atención a los Malos Tratos (GAMA) de la Policía Local de València. Un equipo que nació desde las bases en 2003 por un grupo de agentes policiales que, de manera voluntaria, decidieron reforzar la protección de miles de mujeres que acuden a las comisarias en busca de ayuda y apoyo. Ahora mismo, son 1.224 las mujeres que tienen una orden de protección contra sus parejas en la ciudad.

Las medidas de prevención han permitido reducir el número de manera considerable. De hecho, en 2016 el número de mujeres bajo protección aumentaban hasta las 1.400. Y es que entonces eran 600 las mujeres que, en 2016, contaban con el seguimiento de la policía local.

El acompañamiento integral de estas víctimas de violencia machista se lleva a cabo en colaboración con la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional. Entre ambos, se está garantizando la protección de 1.224 mujeres; 612 de ellas bajo el amparo de la policía local y del grupo GAMA. Este equipo, del que es coordinadora la agente Estefanía Navarrete, protege a la mujer víctima de violencia machista desde el momento en que interpone la denuncia, al margen que esta sea tramitada o no. En este sentido, Menguzzato ha destacado que en 2017, se realizaron 2.130 gestiones de servicio social para "mejorar la calidad de vida de estas mujeres" y, con ello, evitar que la firme decisión que estas mujeres tomaron para salir la violencia machista no se tambalee. "Es fundamental, no solo que denuncien, sino la atención integral que están recibiendo", ha apuntado Menguzzato.

"Esta importante mejora en la atención integral de las mujeres se debe al trabajo de GAMA pero también a figuras progesionales como una psicóloga y una trabajadora social impulsadas por la Concejalía de Empleo de València", ha explicado. Menguzzato ha reconocido también que, en lo que va de año, el grupo GAMA ha gestionado 2.268 casos en los juzgados y 258 detenciones. Mientras que en 2017, únicamente fueron 207 los casos tramitados en el juzgado.