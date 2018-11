El consistorio se une a Prisiones para reinsertar a maltratadores

El Ayuntamiento pondrá en marcha un programa de reinserción para hombres maltratadores en colaboración con Instituciones Penitencias y bonificará el 100% de las escuelas infantiles para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Son dos de las 142 medidas que recoge el Plan Marco de Igualdad entre mujeres y hombres 2018-2019 que ha presentado la concejala Isabel Lozano. La edila también ha anunciado las personas y entidades que recibirán hoy el reconocimiento del consistorio por su trabajo en favor de la igualdad, y el programa de actividades de Igualment Fest, el Festival para la Igualdad y contra la Violencia Machista, que mañana, día 24, vuelve por tercer año consecutivo a la plaza del Ayuntamiento.

«Hay que dedicar mucho esfuerzo a la atención a las víctimas de violencia de género», dijo la concejala de Igualdad y Políticas Inclusivas, Isabel Lozano. «Pero no podemos olvidar que los hombres maltratadores, después de cumplir condena, vuelven a la sociedad y tenemos que garantizar que el proceso de reinserción y recuperación sea efectivo para que no se vuelva a reproducir en nuevas parejas». Por eso el Ayuntamiento firmará un convenio con Instituciones Penitenciarias para poner en marcha un programa de intervención con un grupo de hasta veinte agresores. Según la concejala, «ahora tenemos un borrador, tenemos que licitar un contrato para la prestación de esos servicios y me gustaría que estuviera en marcha antes de verano del 2019».



«Estudiando cuál era el perfil de personas penadas que venían al Ayuntamiento a hacer distintos trabajos en beneficio de la comunidad, nos dimos cuenta de que alrededor del 75% era por motivos machistas», explicó Lozano en relación a esta medida del Plan Marco de Igualdad entre Mujeres y Hombres del Ayuntamiento de València para el periodo 2018-2019, que aprobó el Pleno el pasado mes de septiembre. El documento abarca 142 acciones, 42 de ellas derivadas del Pacto Valenciano contra la Violencia Machista, y están implicados 26 servicios de las diversas áreas de gobierno.

Otra de las medidas consiste en la bonificación del 100% de las escuelas infantiles para hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Según la edila, se trata de un texto «muy ambicioso, pero también muy real. Tenemos la firme intención de que se puedan cumplir prácticamente el total de las acciones en los dos años que nos hemos marcado para desarrollarlas». El plan marco se ha elaborado en el seno del Consell de les Dones i per la Igualtat, con la participación de entidades, asociaciones, representantes sociales y políticos, que formarán parte asimismo de una comisión de seguimiento y evaluación bianual.

Isabel Lozano se refirió a otros aspectos novedosos del plan, tales como acciones en torno a la diversidad sexual, para la promoción de nuevas masculinidades, talleres en los centros educativos sobre relaciones afectivas y sexuales, la consecución de derechos para las trabajadoras del hogar, que son mayoritariamente mujeres migrantes, o la introducción, por vez primera, del enfoque de género en los presupuestos del Ayuntamiento.

La titular de Políticas Inclusivas ha destacado el sistema de cribaje puesto en marcha en los centros municipales de servicios sociales para detectar posibles víctimas de violencia de género, además de las iniciativas para que las «fiestas populares sean espacios libres de violencia y de acoso sexual y por razón de sexo». En ese sentido, destacó los Premis Caliu, para fallas con contenidos relacionados con igualdad y diversidad, o la realización de estudios con perspectiva de género en relación a la representación de las mujeres en las Fallas.



Los premiados

Por otra parte, la concejala ha anunciado personas y entidades que recibirán el reconocimiento del Consistorio por su trabajo a favor de la igualdad: Ana López Navajas, por sus esfuerzos por visibilizar a las mujeres relevantes de la historia en los libros de texto; Médicos del Mundo, por la atención sociosanitaria que prestan a mujeres prostitutas en la ciudad de València; Heide Braun, de Sidecar libros sobre ruedas, dedicada a la bibliografía feminista, y Carmen Alborch, a título póstumo, como «referente del feminismo». El acto tendrá lugar esta tarde.