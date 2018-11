Diez parroquias implantan los «cepillos electrónicos» para limosnas con tarjeta

Una decena de parroquias de la Diócesis de València se han sumado a una nueva fórmula para recibir limosnas y donativos por vía electrónica, de tal manera que el tradicional «cepillo» no sólo se hará con la fórmula tradicional de introducir monedas por una ranura, sino también a través de pagos con tarjeta. La primera ha sido la Basílica de la Virgen y ya trabajan en ello las iglesias de los Santos Juanes y Jesuitas, a las que en breve se unirán otras parroquias.

Se trata de una fórmula promovida con BancSabadell, consistente en poder hacer donativos hasta un máximo de veinte euros, a través de tarjeta de crédito con dispositivo wi-fi. A su vez, existe la ranura habitual para poder depositar donativos en moneda universal: euros, libras esterlinas, dólares y yenes.

Se trata de un proyecto experimental propuesto por la entidad bancaria, dentro de un plan que se pretende incorporar en 23.000 parroquias de toda España. La catedral de la Almudena fue la primera en incorporarla.

Una de las liturgias más asociadas a las iglesias son los cepillos para donativos, destinados a diferentes obras sociales. ¿Por qué cambiar a este sistema tan poco «terrenal»? El rector de la Basílica, Jaime Sancho, explica que, entre las causas, está el estudio de la realidad: «cada vez, la gente lleva menos monedas encima. Conforme pasa el tiempo se imponen los pagos electrónicos en toda la sociedad». En Escandinavia, esta transformación ha llegado incluso a la mendicidad. «Una ONG en Suecia ya distribuyó en su momento terminales entre las personas necesitadas para que la gente pudiera darles la limosna mediante la tarjeta». Los donativos en iglesias están implantados en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o Francia.

Monedas extranjeras inútiles

Una actualización, pensada además, en el caso de la Basílica, a un tipo de feligrés muy especial: el visitante. «Los turistas, los grupos de jóvenes, las excursiones... la persona mayor va a seguir haciendo su aportación tradicional», pero este otro tipo de gente podría ser una oportunidad desaprovechada. Con la particularidad de que estos terminales permiten señalar cada día el objeto social al que irán destinadas las limosnas del día. La Basílica recoge aportaciones para diferentes entidades. «Maides, Escolanía, Pro Vida, sacerdotes ancianos... incluso quedan flecos de la restauración... el dinero no sobra». Y aún más: con las monedas se producían donaciones inútiles. «Cuando no existía el euro había mucha aportación de monedas extranjeras que no podíamos utilizar porque los bancos no cambiaban monedas, sino sólo billetes». Aún se reciben peniques o cuartos de dólar que no tienen utilidad. Lo cierto es que, a pesar de ello, «los cepillos habituales, que son una costumbre que data de la Edad Media, seguirán funcionando». Para lo que las iglesias con mucho volumen, como la casa de la Virgen, dispone de máquinas clasificadoras. También se espera que, con este método, se puedan producir aportaciones que, en otras condiciones, y por preservar el anonimato, no se producían. Por supuesto, la entidad bancaria puede saber el donante pero eso está protegido por la confidencialidad.

Esta modernidad es un paso que ya tuvo su avanzadilla cuando se eliminaron las ofrendas con lamparillas a causa de la suciedad que producía, cambiándose por falsas velas de led, aunque «en la catedral se ha implantado nuevamente la lamparilla tradicional porque se ha encontrado un sistema de combustión limpio