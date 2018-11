València en Comú pide el fin de las corridas de toros en la ciudad de València

València en Comú (ValC) se ha reafirmado contra el maltrato animal y las corridas de toros y ha manifestado su "profundo descuerdo" con las decisiones políticas tomadas por la Diputación de Valencia sobre la plaza de toros en los últimos meses. El diputado Berto Jaramillo, miembro del gobierno provincial y portavoz de la formación en la Diputación, ha manifestado que no pueden apoyar "la prórroga de un acuerdo que es herencia del PP" y ha sostenido que "o bien se comparten sus posiciones, o bien no se ha gestionado el nuevo acuerdo de forma eficiente. Ninguno de los motivos justifican esta prórroga que no podemos más que rechazar".

Igualmente, se ha mostrado contrario al borrador propuesto por el responsable del área y presidente de la Diputación, Toni Gaspar, "en el que se pretende dejar en manos del posible concesionario si se producen o no corridas, y cuantas al año", lo que, a su juicio, "permitiría más festejos taurinos que el pliego del PP heredado y dejaría en manos de la empresa de turno qué actividades se realizan en la plaza".

"No apoyaremos ningún pliego que no apueste por que no se produzcan corridas de toros. El Ayuntamiento de València ya se ha posicionado en este sentido bajo el criterio de maltrato cero y no se entiende que los mismos partidos que respaldan esta visión, permitan que se siga produciendo maltrato animal en el corazón de nuestra ciudad", ha apuntado.

El también concejal en el Ayuntamiento de València ha asegurado que no aprovechar la oportunidad "sería un caso flagrante de falta de valentía para acercarse a posiciones progresistas y romper con políticas asociadas a lo peor de nuestro pasado reciente". "Nuestro grupo políico defiende un modelo de sociedad donde no caben los espectáculos con maltrato animal. Además, la externalización de un recurso público de la envergadura de la plaza de toros, o la capacidad de influir en qué actividades se realizan, dejando en manos de la empresa la decisión, es un dejación de funciones en la generación de políticas públicas, por ejemplo culturales, que no tiene ninguna justificación", ha concluido.