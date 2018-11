La concesión de la Plaza de Toros reaviva el frente antitaurino en el Govern de la Nau

Las negociaciones para la futura concesión de la Plaza de Toros de València, cuya última renovación abarcaba el periodo 2015-2018, han vuelto a levantar la polémica sobre los usos de este recinto y sobre la cantidad de corridas de toros que se puedan celebrar en él a lo largo del año. En este sentido, tanto València en Comú como Compromís han mostrado ya su rechazo de dejar la puerta abierta a incrementar el número de las mismas. La cuestión clave se encuentra en un punto del actual borrador, propuesto por el diputado de Hacienda y Asuntos Taurinos, y actual presidente de la Diputación de València, el socialista Toni Gaspar. En él, como criticaba ayer el diputado de València en Comú, Berto Jaramillo: «se pretende dejar en manos del posible concesionario si se producen o no corridas y cuántas al año».

En este sentido, la concejala de Bienestar Animal, Gloria Tello (Compromís), recordaba ayer que al inicio de la actual legislatura, y enmarcado en el objetivo de conseguir una ciudad «libre de maltrato animal» se llegó a un acuerdo para que se fueran minimizando las corridas en la ciudad. Algo que, con este borrador, lejos de quedar garantizado, podría derivar en todo lo contrario si la empresa adjudicataria así lo decidiera llegado el momento. Tello considera que ese acuerdo debería mantenerse y, aunque matiza no conocer en profundidad el nuevo pliego de condiciones, sí pide que este respete este compromiso previo. «Todas las administraciones deben seguir esta línea de acabar con el maltrato animal», aseveraba. Tras lo que pedía a las distintas fuerzas políticas «que sean valientes y apuesten por una ciudad sin maltrato animal».

Por su parte, el grupo de València en Comú (VALC) en la Diputación de València manifestaba su «profundo desacuerdo» respecto a «decisiones políticas» tomadas en esta institución acerca de la Plaza de Toros «en los últimos meses» y rechazó así la prórroga de concesión del coso. En este sentido, la formación subrayó, en un comunicado, su «firme compromiso contra el maltrato animal» y «las corridas de toros».

«Por este motivo -agregaba- no podemos apoyar las decisiones políticas tomadas respecto a la Plaza de Toros de València por la Diputación Provincial. No podemos apoyar la prórroga de un acuerdo que es herencia del Partido Popular», exponía el representante de València en Comú en esta corporación, Berto Jaramillo.

Él considera que apoyar dicha medida supone o compartir «sus posiciones» o que «no se ha gestionado el nuevo acuerdo de forma eficiente». «Ninguno de los motivos justifican esta prórroga, que no podemos más que rechazar», declaró Jaramillo.

Respecto al citado borrador de Gaspar, esta formación considera que esta propuesta «permitiría más festejos taurinos que el pliego del Partido Popular heredado y dejaría en manos de la empresa de turno qué actividades se realizan en la plaza». «No apoyaremos ningún pliego que no apueste por que no se produzcan corridas de toros. El Ayuntamiento de València ya se ha posicionado en este sentido bajo el criterio de maltrato cero y no se entiende que los mismos partidos que respaldan esta visión permitan que se siga produciendo maltrato animal en el corazón de la ciudad», valoraba.