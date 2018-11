EUPV considera "insuficientes" los presupuestos del Ayuntamiento de 2019 y pide "mas inversiones"

La coordinadora de Esquerra Unida en València, Rosa Albert, se ha pronunciado sobre el presupuesto del Ayuntamiento para 2019, ahora mismo en período de exposición pública. En ese sentido, Albert ha explicado que se trata de unos presupuestos "insuficientes" en cuanto a las partidas relativas a servicios públicos y sociales, además de "ser poco realistas respecto a las obras y proyectos a desarrollar". "Desde Esquerra Unida siempre hemos exigido más inversiones en cuestiones como vivienda pública, ayudas de emergencia, mantenimiento, limpieza o jardinería, y de nuevo volvemos a echar en falta la atención que merecen estas cuestiones en el presupuesto presentado por el gobierno municipal de cara al próximo ejercicio", ha expresado Rosa Albert.

Así, desde EUPV "esperan que antes de su aprobación definitiva se modifiquen estas partidas", ha destacado Rosa Albert, que también ha recordado la necesidad de "un aumento de la plantilla pública, que sigue siendo insuficiente".

Asimismo, la coordinadora de EUPV en la ciudad ha señalado que "muchas de las inversiones planteadas en los ejercicios anteriores no se han ejecutado, y la paralización existente en contratación va a hacer que la mayoría de las inversiones incluidas para 2019 no se puedan ejecutar, por lo que echan en falta unos presupuestos que sean más realistas".

Por último, Rosa Albert se ha referido a la cuestión concreta del agua, que "sigue siendo en València significativamente más cara que en otras ciudades". En ese sentido, la coordinadora de Esquerra Unida en la ciudad ha reiterado que desde EUPV se entiende el agua como "un servicio básico y un derecho fundamental", por lo que "no puede estar condicionado por los intereses de empresas privadas".

"Apostamos por la remunicipalización del servicio del agua y por la incentivación de un consumo responsable y sostenible a través de unas tarifas justas que primen realmente el ahorro en el consumo del agua. Mientras tanto, falta una partida presupuestaria desde servicios sociales que permita bonificar los recibos del agua a aquellas personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad", ha finalizado.