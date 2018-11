La oposición municipal pide el «cese inmediato» del concejal de Movilidad

La oposición al Govern de la Nau considera que esta nueva polémica relacionada con Giuseppe Grezzi es la gota que colma el vaso. Por ello, desde Ciudadanos exigen «el cese inmediato» del concejal, y aseveran que así lo van a pedir en el próximo pleno. Mientras que desde el Partido Popular elevan la responsabilidad al alcalde Joan Ribó y dicen que «debe cesarlo y ponerlo en una concejalía donde no complique la vida a los valencianos». Una responsabilidad que también comparte Ciudadanos para quienes «hay un responsable máximo de jalear y defender siempre los comportamientos de Grezzi, y ese es el alcalde de València, Joan Ribó, quien hace de hooligan del propio Grezzi». Para el portavoz de la formación naranja, Fernando Giner, Grezzi tendría que estar cesado desde que en diciembre de 2016 «reprobamos su gestión y en enero de 2017 votamos su cese en el pleno». Y añaden que «16 cómplices más, incluido el PSPV de Annaïs Menguzzato, lo han salvado siempre».

Desde Cs piden al PSPV que «deje de lado el sanchismo, de la talla y ese día se ponga del lado de la sensatez y la centralidad que abandonaron en 2015 pactando con personajes como Grezzi».

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Popular, Eusebio Monzó, indica que «El problema no es la actitud radical de Grezzi. Todos conocemos y sufrimos su manera autoritaria de concebir la movilidad. El verdadero problema para los valencianos es que tenemos un alcalde, Joan Ribó, que le consiente y le aplaude estas bravuconadas». A lo que añade que «mientras esto sucede, Sandra Gómez y su concejales del PSPV a la cabeza, tragan y no dicen absolutamente nada, no sea que se desestabilice el govern de la Nau». «Es gravísimo que Ribó utilice a Grezzi para imponer su modelo de movilidad despreciando a la Policía Local», critica.

Mientras tanto, Giner argumenta que «el comportamiento de esta persona es absolutamente impropio del cargo que representa. Lo que va diciendo y haciendo por la calle no es anecdótico sino es continuo». Una palabras que son reiteradas por el PP quienes aseveran que «llueve sobre mojado. Porque sucedió lo mismo con el doble sentido de la avenida del Oeste, las pasarelas de la avenida del Cid, y en la prohibición de aparcar en el carril del bus, en las que el alcalde utilizó a Grezzi como ariete y así evita desgastarse él».