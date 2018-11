"Nos prometieron una indemnización, pero ahora solo nos ofrecen el traslado"

El Mercado del Grao vivió ayer su fiesta de despedida antes de acometer unas obras que se venían esperando desde hace 25 años y que ahora, por fin, serán una realidad. Así, los cuatro puestos que todavía sobreviven, «los últimos de Filipinas los llaman sus clientes», apuran las ventas antes del cierre que, presumiblemente, será tras las Navidades. Y esto es así porque, a pesar de que es entonces cuando está previsto el inicio de las obras, que se prolongarían durante 11 meses, dos de los cuatro comerciantes no están satisfechos con la alternativa que propone el ayuntamiento y se plantean incluso resistirse a irse si no se llega a una solución.

De este modo, Ángel Corduente, que está al frente de un puesto de salazones y encurtidos desde hace 20 años, critica que «nos prometieron una indemnización, pero ahora solo nos ofrecen un traslado a otro mercado». Él, al igual que la propietaria del bar, Noelia Matais, no ve esta opción como algo viable. «No me puedo ir a otro sitio y decirles, voy a estar un año solo, así no se hace clientela. Además, mis clientes están aquí», aseveraba Corduente. Él pide que se le reubique en uno de los muchos bajos que hay vacíos en el barrio. Eso sí, ambos aseveran que la reforma la ven «con mucha ilusión» y que el proyecto les parece «magnífico.

Por su parte, Carlos Galiana, reconocía que es gracias a estos cuatro comerciantes que resistieron que ahora se va a hacer la obra. Les pide un esfuerzo porque «lo que no tiene sentido es morir ahora en la orilla». Y dice que si se van a otro mercado no pagarán tasas y les ayudarán a instalarse.