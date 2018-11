El consistorio no autoriza a pagar días no trabajados a los prejubilados de la EMT

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de València han trasladado a la dirección de la EMT que no pueden pagar días no trabajados a los empleados de la EMT acogidos a las prejubilaciones que ofrecía la empresa. Como se recordará, la empresa denunció en primer lugar a la Agencia Antifraude supuestas irregularidades en este proceso que en su día autorizó el anterior gobierno del PP y que incluso llegó a aplicarse en este mandato.

Antifraude detectó indicios de cuatro delitos de malversación de caudales públicos, fraude de subvenciones, prevaricación y falsedades, todos ellos en relación a la prejubilación de los trabajadores.

La Empresa elevó a su vez la cuestión al Tribunal de Arbitraje Laboral, que también entendió que estas prejubilaciones no eran acordes a la ley, pero pasó la pelota al tejado del ayuntamiento para que este resolviera finalmente que no se pueden cobrar días no trabajados. «Tratándose de un supuesto de jubilación parcial, la jornada que debe realizarse y retribuirse viene establecida por las correspondientes normas de Seguridad Social. En ningún caso se puede cobrar por jornadas no realizadas en una sociedad anónima cuyo capital social es íntegramente municipal y que se nutre de recursos públicos», señalan ahora los servicios jurídicos.

El ayuntamiento no ha dado la autorización al ser difícilmente conciliable «el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, deuda pública y la regla de gasto», como pedía el laudo, con que «los trabajadores que acceden a la jubilación parcial reduciendo su jornada trabajen menos horas de trabajo que la correspondiente a dicha reducción y que no obstante cobren íntegramente sus percepciones económicas», como recuerdan los servicios jurídicos municipales.

El resultado de este dictamen fue comunicado a los representantes de los trabajadores de la EMT ayer por la mañana.