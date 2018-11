"El juez puede cometer prevaricación"

Las 18 familias que han solicitado el cierre de la depuradora de Pinedo llegarán hasta el final en su petición de ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia Valenciano que así lo ordena, mientras no haya una negociación para compensar la pérdida patrimonial que han sufrido durante 40 años. Así lo ha indicado uno de los portavoces de los vecinos, Jaume Chornet, quien ha valorado las iniciativas medioambientales y territoriales de las administraciones, pero ha advertido que aún quedan varias de sus reivindicaciones por cumplir, especialmente, «una compensación por la pérdida de valor patrimonial».

«Las 18 familias no vamos a cargar con la mierda de toda la ciudad. Solamente con la compensación del valor de la pérdida patrimonial, empezaríamos a negociar», apunto Chornet, quien aseguró que siguen su lucha hasta el final porque no tienen nada que perder, ya que lo han perdido «todo» durante cuarenta años: «el pueblo, la salud y el valor patrimonial».

El portavoz vecinal recordó que el lunes presentó junto al abogado de las familias, Santiago Rodríguez, la demanda de ejecución de la sentencia que ordena el cierre de la depuradora y señaló que la «ejecución forzosa se puede realizar inmediatamente», aunque al ser un caso «tan especial» cree que se demorará «en los despachos». «En un caso normal, la depuradora estaría cerrada. Pero si no se cierra, el tribunal estaría cometiendo una ilegalidad y entraríamos en el terreno de la prevaricación», advirtió.

Santiago Rodríguez, por su parte, explicó que al ser un procedimiento judicial no penal el tribunal «no puede hacer nada si no se lo piden las partes. «Mis clientes tienen la facultad de pedir el cumplimiento o no pedirlo. Y se pueden echar atrás», admitió el letrado, aunque su opinión, ahora mismo, es que el juez debería ordenar el cierre de la depuradora.