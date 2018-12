La Navidad se enciende en color oro en València

A pesar de haber adelantado la ceremonia de inauguración una semana para aprovechar el ambiente que hay en la ciudad con motivo del Maratón, la ciudad de València no es la más madrugadora en el encendido de Navidad. Otros lugares como Madrid, Barcelona o Vigo ya hace tiempo que están ambientados. Y con este adelanto sobre los horarios tradicionales el «cap i casal» se puso al mismo nivel que Sevilla o Málaga. Villancicos y encendido ritual a cargo de las falleras mayores de València permitieron cambiar de forma definitiva el aspecto de la plaza del ayuntamiento hasta primeros de enero. Un acto al que tan sólo acudieron representantes de Compromís. Nadie ni del equipo de gobierno ni de la oposición.

Se desveló el color del árbol: este año todo en dorado. No tiene el proyecto que ganó el concurso la visita interior, que propiciaba fotografías muy impactantes y se cambia el diseño multicolor por el de una sola tonalidad. Para gustos, colores. La iluminación de la fachada municipal es el argumento habitual de la oposición, en concreto del PP, que lo llama todos los años «plaza del apagón», además de denunciar por el concejal Félix Crespo que «la empresa adjudicataria no ha cumplido las mejoras presentadas y por las que ganó el concurso. Tan sólo cuatro arcos de los once ofertados».

La estrategia municipal consiste en repartir el ambiente navideño por barrios. Anoche también se encendieron árboles en hasta un total de once plazas, dos más que el año pasado. Teóricamente, para que la sociedad les de contenido. Por ejemplo, la Agrupación de Fallas del Marítimo organiza en el de la Plaza de la Cruz del Canyamelar el día 15 un concierto de villancicos y la entrega de premios de su concurso de belenes. Lo demás ya es el panorama habitual: pista de hielo de adultos y carrusel. Es tiempo de selfis, vueltas en caballo de fibra de vidrio, piruetas y alguna culada.