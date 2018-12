Grezzi pide disculpas a la Policía Local

El concejal de Movilidad Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha mantenido esta mañana un encuentro con los representantes sindicales de la Policía Local para pedirles disculpas tras los continuos desencuentros protagonizados por el concejal de Compromís y los agentes. Grezzi ha admitido, afirman fuentes sindicales de la policía, que no debió intervenir en la actuación de la policía contra un músico callejero. Grezzi ha asegurado que su intención no era cuestionar a los agentes, yse ha comprometido a no volver a interferir y en todo caso manifestar su opinión por los conductos reglamentarios.

El concejal les ha trasladado que «siempre estará a su disposición para colaborar desde su área en que las calles sean más tranquilas y seguras y para la convivencia de todas las personas y también para favorecer que la ciudadanía tenga una imagen siempre positiva y cercana de los agentes», que son, ha afirmado Grezzi, «los garantes» de que dispone la administración local para que se respeten las normas de convivencia que nos hemos marcado entre todas y todos.

El concejal ha agradecido a los sindicatos policiales haber aceptado la reunión, que se ha desarrollado en todo momento en un clima «muy cordial», han informado fuentes municipales.

El concejal de Movilidad, que en las últimas semanas ha protagonizado varios desencuentros con la policía local, que le acusan de injerencia, ha ofrecido su plena disposición y colaboración para mejorar la comunicación sobre todas las cuestiones que los sindicatos quieran plantearle, siempre respetando su autonomía y jerarquía, con el objetivo común de poner en valor el trabajo tan importante que realiza la Policía.