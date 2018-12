La peatonalización de Peu de la Creu ya es efectiva

La peatonalización de la calle Peu de la Creu, que avanzó Levante-EMV, ya ha entrado en servicio después de que anoche decenas de operarios de la contrata de movilidad procedieran a la conversión de la calle mediante una actuación de urbanismo táctico, es decir, maceteros, pintura y bolardos. Debido al emplazamiento de la rampa de salida del aparcamiento Centre Històric - Mercat Central en la plaza de Bruges, se ha llevado a cabo mediante señalización y jardineras la conversión de esta pequeña calle de apenas 200 metros en vía para viandantes compartida. El flujo actual de tráfico de esta calle desemboca en el punto en el que, hace ya cerca de siete años, se decidió instalar una de las rampas de acceso al aparcamiento. Ante el peligro que supondría la salida de vehículos de la rampa del estacionamiento con la salida de coches de la calle, se ha cerrado la salida de Peu de la Creu.

Se han instalado dos jardineras a la entrada de la calle desde la plaza de Joan de Vila-rasa. No impedirán el acceso a los vehículos de emergencia y a los de logística en horario de carga y descarga, aunque la desembocadura con la Avinguda de l'Oest estará definitivamente cerrada por coincidir con el punto en que se obró la rampa de salida del aparcamiento. La operación no reviste especial complejidad para el vecindario y residentes, dado que en esa calle no hay ningún vado o acceso a garaje. La salida de los vehículos autorizados para acceder a ella de acuerdo a la reglamentación vigente se realizará por la calle Maldonado.

Hoy reinaba cierta confusión entre los vecinos de la calle y, sobre todo, los vehículos que habitualmente usaban esta calle como atajo para incorporarse a la avenida del Oeste o desviarse hacia el eje Carda-Murillo. Con todo, esta operación cointinúa siendo posible a través de la plaza Joan de Vilarrasa.

También han comenzado ya las operaciones para acondicionar provisionalmente la plaza de Bruges de cara a la apertura del aparcamiento Centre Històric - Mercat Central, de manera que la plaza y el aparcamiento se empiecen a disfrutar por la ciudadanía, coincidiendo con la puesta en marcha de la ansiada infraestructura.