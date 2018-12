Podem se presentará a las elecciones municipales en València

Podem ha anunciado hoy que concurrirá con sus propia marca a las elecciones municipales de 2019 en València, por lo que María Oliver será la aspirante a la alcaldía tras ganar claramente las primarias. Mientras, València en Comú (ValC), la plataforma municipalista que auspició Podem para los anteriores comicios y con tres concejales electos se diluirá, casi con toda seguridad, en su partido matriz. "El 90 por ciento de los que asistimos a las asambleas de València en Comú pertenecemos a Podem, por lo que es fácil adivinar cuál será la decisión", ha explicado Oliver esta mañana. Los próximos 15 y 22 de enero se debatirá, no obstante, cuál es el futuro de ValC, que pasa por su disolución.

Podem, sin embargo, busca liderar una amplia confluencia de izquierdas en la que gane terreno y representatividad electoral. La formación morada ha anunciado ya que está en plenas negociaciones con Esquerra Unida para sumar de cara a las elecciones muncipales de mayo de 2019. De hecho, el 10 de enero se reúnen de nuevo las ejecutivas de ambos partidos para trazar el camino que les debe llevar a concurrir junto a la cita electoral. En todo caso, ha asegurado Podem, la cabeza de lista será María Oliver. "Podem no va a esperar a nadie. Tenemos urgencia para entrar la política municipal y no vamos a plegarnos tampoco a las exigencias de terceros, porque tenemos músculo suficiente para liderar este proyecto. Eso sí, con Esquerra Unida tenemos muchos puntos en común y vamos a buscar la confluencia". Hay que recordar que a las elecciones de 2015 EU decidió no integrarse en València en Comú y se quedaron a las puertas de revalidar su presencia en el hemiciclo municipal.

Al tiempo, Podem ha puesto en marcha el proyecto "Pensant València", cuyo objetivo es elaborar un documento marco que diseñe el modelo de ciudad a 10 años vista. El proceso está abierto a toda la ciudadanía a través de la web valencia.podemos.info/pensantvalencia y de los diferentes grupos de trabajo que se han creado con entidades vecinales y colectivos sociales. "Esquerra Unida es partícipe de esta iniciativa y estamos trabajando juntos", ha explicado el Secretario de Análisis Político, Joan Cebolla. María Oliver ha insistido en que no se trata del programa electoral, sino de los objetivos que tiene que abordar la ciudad "en dos o tres legislaturas". "Queremos pensar en el largo plazo, no en la inmediatez política", ha añadido Cebolla que, sin embaergo, ha explicado que posteriormente se formulará el programa. Para marzo debería estar listo este documento estratégico de la confluencia de izquierdas.