Los vendedores del Mercado Central cargan contra los cortes de tráfico en Navidad

La Asociación de Vendedores del Mercado Central tacha de "irresponsable" e "improcedente" que los días más fuertes de ventas del año en el Mercado Central se vean afectados por los cortes de tráfico los días 23, 24, 30 y 31, provocando "enormes molestias en los ciudadanos".

El presidente de la entidad, Francisco Dasí, denuncia que la peatonalización de la calle San Vicente, tanto desde la Plaza de la Reina, como desde la Plaza de San Agustín, causarán "problemas de acceso" a los clientes en unos días caracterizados por un "tipo de compra voluminosa y pesada". De hecho, advierte que en un día "como el 24 ya se esperan que entren más de 30.000 personas en el Mercado Central".

Tachan, por tanto, de "falta de sentido de la realidad" la medida anunciada esta mañana por el Ayuntamiento de València al "dar por hecho" que "todos los clientes saben por dónde entrar al nuevo parking", sin la "señalización adecuada" ni la "súper campaña de publicidad prometida" de un parking que abrió "hace solo una semana". "Querer explotar su utilidad estas Navidades, con cierres como los previstos, es imponer los deseos a la realidad de los ciudadanos", incide Dasí. "Estas próximas Fallas, ya sin duda será otra cosa" añade.

Es por ello que piden al Ayuntamiento que no se impida el acceso al sótano del Mercado en los días señalados. Y es que advierten que no van a "dejar de dar uso al sótano para clientes" porque, reconocen, "no hay tiempo" y esperan que "el Ayuntamiento no impida el acceso" a los compradores, pues aseguran que "sera después de Navidad cuando se reenvíen definitivamente al nuevo parking".

"El apoyo al pequeño comercio, a los productos de proximidad, a los mercados municipales", denuncia Dasí, "se convierten con medidas como estas, en solo palabras". Es por ello que piden al Ayuntamiento que se garantice el acceso de "la carga y descarga" tanto el domingo como el lunes. "El centro no puede estar cortado para proveedores, ni para el acceso y descarga de vendedores, ni para nuestro servicio a domicilio que tiene que realizar múltiples repartos a lo largo del día", asegura Dasí, quien asegura que "la ciudad que todos queremos es bastante parecida, pero la inmadurez y la precipitación en temas como este de movilidad solo causan mucha tensión, frustración y pérdidas".