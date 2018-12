El consistorio ya ha rechazado 5 zonas ZAS y se niega a renegociar las que hay

El Ayuntamiento de València se mantiene firme en la aprobación de las medidas definitivas de la Zona Acústicamente Saturada (ZAS) del Carmen, que se ratificarán hoy en sesión plenaria ante la oposición frontal de la hostelería y el apoyo total de los vecinos. A mediados de enero está previsto que sea efectivo el recorte de media hora en la terrazas (hasta las 00:30 en invierno y las 00:01 en verano) o no conceder más licencias para frenar la expansión de mesas y sillas. La ZAS del Carmen se aprobó en 2010 y la justicia obligó al consistorio a garantizar el derecho al descanso de los residentes.

Sin embargo, ante la declaración de «guerra» anunciada el martes por los hosteleros tras la aprobación del documento (aseguran que se perderán 150 empleos y 120 horas de trabajo), la concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, defendió ayer que la medida «no va contra nadie», sino que persigue «que los vecinos puedan descansar media hora más». La edil responsable del mapa del ruido de la ciudad explica que la aprobación de las medidas definitivas de la ZAS «es el último paso de un proceso que empezó hace un año». «No se puede echar para atrás, porque es algo a lo que nos obliga la justicia y modifica las medidas cautelares con el recorte de media hora en las terrazas. Pero aún así es la ZAS con la mayor permisividad horaria de las cuatro», argumentó.



Atención a los hosteleros

Soriano niega la versión de los hosteleros, que aseguran que no los ha atendido. «Llevamos trabajando mucho tiempo con vecinos y la federación de hostelería. La nueva entidad que se ha creado (Albarca) se ha incluido en la mesa del ruido cuando lo han solicitado. Se han reunido conmigo y con el alcalde, pero entiendo que nunca llueve a gusto de todos. Sin embargo, el ayuntamiento tenía que actuar ante una demanda vecinal tan insistente», defendió la edil.

Soriano explica que declarar nuevas zonas ZAS no entra en los planes del Ayuntamiento, y que prefieren desarrollar planes integrales como el de Russafa. «De hecho, durante este mandato he denegado la declaración de zona ZAS en cinco zonas, que son Campoamor-Yecla, Pérez Galdós- Giorgeta, Cedro, Marqués del Túria y Russafa». Al tiempo, asegura que con diálogo se ha modificado la zona ZAS de Woody para permitir la verbena de la falla. «Diálogo hay», insiste.