Ximo Puig no tiene prevista una oferta a nivel autonómico

El president de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, aseguró ayer que el partido «todavía está lejos» de abordar la conformación de las listas electorales y, por ello, explicó que «en principio» no está previsto proponer a Esquerra Unida (EUPV) su integración a nivel autonómico en las candidaturas socialistas, tal como ha hecho en València su candidata Sandra Gómez. No obstante, sí ha reconocido que sería «importante» que no se perdieran «votos progresistas» en las elecciones del próximo mayo, en referencia al precedente de las elecciones de 2015, en las que Esquerra Unida estuvo muy cerca del 5% que le daba representación y finalmente se quedó fuera.



Al respecto, el líder de los socialistas valencianos afirmó: «Creo que en estos momentos cada partido político debe tratar de presentar el proyecto más nítido y claro, e ilusionante, para el conjunto de la ciudadanía». «Ahora bien, es importante que no se pierdan votos progresistas en estas elecciones», matizó.

Con todo, cuestionado sobre la posibilidad de llevar a las autonómicas una propuesta semejante, Puig respondió: «No está planteado en estos términos, en un principio no». «Tampoco cabe avanzar el proceso porque nosotros estamos lejos de la propia conformación de las listas», zanjó Puig.

Sobre la mesa queda, por tanto, la necesidad de que la izquierda vaya lo más unida posible y se garantice el acceso de todos los partidos a la próxima corporación municipal, ya que el bloque de la derecha parece tener garantizada la presencia de sus tres partidos.