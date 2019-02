Malestar en la policía por coincidir la "Crida" con el Levante UD-Real Madrid

Una vez más ha vuelto a pasar. El próximo 24 de febrero, domingo, coincidirán a la misma hora la «Crida» y un partido de fútbol de primera división, en este caso del Levante UD contra el Real Madrid. A estos eventos se calcula que acudirán unas 130.000 personas, lo que supone un esfuerzo extra para la Policía Local de València y un riesgo para el conjunto de la ciudad en caso de que se produzca alguna emergencia paralela. Así al menos lo considera la concejala de Protección Ciudadana del Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, quien vería con buenos ojos un cambio de hora del partido e incluso de día teniendo en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional dispone de todo el fin de semana para programar los encuentros.

La hora clave son las ocho de la tarde. El año pasado, desde las 18,30 hasta las 20,30 se disputó el Valencia CF-Real Sociedad, dándose la circunstancia añadida de que el estadio de Mestalla y las Torres de Serranos están muy próximos entre sí, lo que complica el tráfico y los accesos a uno y otro evento, donde concurrieron 40.000 personas (Mestalla) y 100.000 («Crida»).

Esta coincidencia generó un importante malestar entre los organizadores del partido y los del primer acto del ciclo fallero, pero no hubo una queja formal y este año vuelve a repetirse la situación.

En este caso, el equipo que juega el domingo, 24 de febrero, a las 20,45 horas, es el Levante UD y lo hace frente al Real Madrid. Eso significa que ese último domingo de febrero coincidirá otra vez el partido con la Crida, concentrando a unos 30.000 espectadores el fútbol y los 100.000 habituales el acto fallero.

Para Anaïs Menguzzato no es una buena noticia. «Si no coinciden ambas cosas es mucho mejor, porque así no se le quita protagonismo a ninguno de estos eventos y para nosotros es más fácil de gestionar», dijo. En su opinión, «no es una cuestión de falta plantilla en la Policía, ya que se puede reforzar el dispositivo con servicios extraordinarios, el problema es que una situación así nos complica mucho la vida». «Un partido contra el Real Madrid no es un partido cualquiera, así que si no fuera a la misma hora sería mejor para todos», explicó Menguzzato, que se plantea una queja formal.