Oliver dice que si el PSPV mostrase "respeto" al electorado de EU no plantearía la integración

El martes, la candidata socialista a la Alcaldía de València, Sandra Gómez, puso sobre la mesa la posibilidad de integrar a Esquerra Unida en la lista socialista con vistas a los comicios de mayo en caso de que fracase el intento de alianza con Podemos. En su momento, Gómez defendió la oferta como una estrategia con la que evitar una «división de la izquierda» que les haga «desperdiciar votos» y, a consecuencia, faciliten la entrada del «bloque de extrema derecha» en el Ayuntamiento de València, tal como contó Levante-EMV el miércoles.

La iniciativa, sin embargo, no ha sido vista con los mismos ojos en la formación morada. Su portavoz, María Oliver, considera que la propuesta socialista ha sido una «oferta claramente electoralista por parte de Sandra Gómez». La portavoz incide en que, si lo que se pretende es no dividir a la izquierda, la fórmula adecuada pasa por la «coalición» y no por «plantear añadir a alguien a tu lista». Un hecho que tacha de «poco respetuoso», tanto para la formación política de Esquerra Unida como para su electorado, quien no encontraría representación en el hemiciclo. «El electoralismo genera muchas veces este tipo de ofertas que, bajo mi punto de vista, tiene más de electoralista que de otra cosa», consideró la concejala durante el balance de la gestión de las bibliotecas municipales. «Esquerra Unida es una coalición que cuenta con muchos más puntos que situar a personas en listas», indicó.

Por otra parte, Oliver valoró como «natural» la proposición de Jordi Peris, exconcejal de València en Comú, de incorporarse como independiente en la lista electoral de Compromís. «Es una opción personal suya. Es un espacio político que es su espacio natural, así que lo veo normal», añadió.



«Más coordinación»

Asimismo, de cara a la próxima legislatura, Oliver indicó que sería conveniente unificar algunas concejalías para propiciar una mayor coordinación entre áreas. «No tiene mucho sentido que las de Música y Artes Escénicas estén separadas», consideró. Una idea, sin embargo, que no solo extrapola al área de Cultura, sino también al de Vivienda y Urbanismo al señalar que no tiene sentido que «el Plan Cabanyal esté al margen de Vivienda». Una cuestión que ha «generado varios problemas de coordinación».