Pere Fuset presenta su candidatura a las primarias de Compromís

Poco a poco se van dilucidando los candidatos y candidatas a la alcaldía por parte del partido del actual alcalde, Compromís. Si el viernes era Clara Ferrando, actual secretaria autonómica de Hacienda, la que confirmaba su candidatura, ayer lo hacía el actual concejal de Cultura Festiva, Pere Fuset.

De este modo, y mediante un mensaje en una de sus cuentas en redes sociales, Fuset, militante del Bloc, como Ferrando, expresaba que «ser concejal «no es un oficio" sino un servicio que rima con sacrificio y, cuando se hace con aprecio hacia Valencia, también con beneficio». Él continuaba indicando que piensa que «más que ser próximo a la gente hace falta no dejar nunca de ser parte de esa gente. Que si una cosa no puede cambiar en la política eres tú mismo». Haciendo balance de estos últimos años decía que veía «todo el trabajo hecho en equipo, y mil y una emociones a flor de piel, intensas y diversas». Mientras que al ver hacia adelante veía «que todavía queda mucho por hacer, y muchos retos pendientes. Nuevos y viejos». Unos retos que para él «son demasiados como para no aprovechar una energía que ahora se mezcla y se multiplica con algunas gotas de experiencia. Si en 2015 cambiar hacía #convoy, en 2019 continuar el trabajo tiene mucho de #sentido», expresaba. Por ello se ofrece «con ganas de continuar dando la cara a un proyecto plural como lo es València».