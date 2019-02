Català: "La primera medida que me gustaría tomar es el cese del señor Grezzi"

«Si fuera alcaldesa la primera medida que iba a tomar y la que más me iba a agradar sería cesar al señor Grezzi». Con este ataque directo al concejal de Movilidad del Ayuntamiento de València, la candidata del PP a la alcaldía, María José Català, hizo ayer toda una declaración de intenciones respecto a su proyecto político para la capital. La movilidad será su prioridad: Solucionar los problemas de tráfico, proteger al peatón y acabar con la «dictadura de la bicicleta».

Al cumplirse los primeros treinta días de su candidatura y después de recorrer gran parte de la ciudad hablando con diferentes colectivos, Català hizo ayer un primer balance con sus impresiones y con las primeras promesas de campaña.

En el balance destaca el hecho de que en toda la legislatura «no se haya hecho ningún programa social», lo que le ha generado preocupación por la pobreza que existe en la ciudad y muy especialmente la pobreza infantil.

También le preocupa la subida de impuestos a la actividad económica, la parálisis de licencias de actividad y obras, la pérdida de proyectos innovadores, problemas de convivencia en el Cabanyal, proliferación de la venta ilegal, urbanismo a la carta, falta de inversión y equipamientos en los barrios, colegios en barracones, etc. «El incremento del gasto no ha repercutido en la ciudad y en la gente y por el contrario se han creado problemas donde no los había», dijo. Dos ejemplos de ello son el «caos en la movilidad» o las subvenciones a entidades catalanistas, además del fracaso, dice, de la participación ciudadana, que «ha acabado con la participación real de los vecinos».



Compromisos

Frente a ese oscuro diagnóstico, la candidata del PP empezaría por la movilidad, que es lo que «más irrita al ciudadano». De hecho, la primera medida y la que más le gustaría tomar en caso de ganar las elecciones sería «el cese de Grezzi». Como idea general le gustaría «solucionar el problema del tráfico» y volver a hablar de València como la «ciudad de los 10 minutos», como ha sido siempre cuando se hablaba de transporte. Y entrando al detalle, propone recuperar el carril bus como aparcamiento nocturno, modificar la ordenanza de movilidad para que las bicis y peatones no vayan por las aceras, llamar a los carriles bici «vías alternativas de movilidad» para que circulen todo tipo de vehículos de movilidad personal, eliminar las señales inventadas e incorporar las alegaciones de la Policía Local, todo ello porque «no es posible una dictadura de la bicicleta y que los peatones y las personas con movilidad reducida tengan problemas».

Por lo que respecta a la Educación, su propuesta es el distrito único y la escolarización gratuita de 0 a 3 años, mientras que en materia económica se centrará en la agilización de licencias. Según dijo, en la ciudad hay 3.800 licencias de negocios atascadas y 2.500 viviendas paralizadas, lo que impide el desarrollo económico y el empleo. Frente a ello, propone aprovechar el texto de la nueva ley urbanística (Lotup), que permite que los colegios profesionales realicen los informes técnicos. «Se puede hacer» y pide al ayuntamiento actual que lo haga.

Finalmente, propone acabar con las subvenciones a entidades catalanistas, fomentar un turismo de calidad, apoyar a los cazadores y proteger la Albufera. Y volviendo sobre Grezzi, pide respeto para la labor de la Policía Local y la de todos los funcionarios.