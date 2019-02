Ribó da más importancia a la reedición del tripartito que a los resultados de Compromís

El alcalde de València, Joan Ribó, confirmó ayer su candidatura a la reelección como número 1 de Compromís per València. El miércoles se cerró la inscripción al proceso de primarias de la formación valencianista y ninguna persona afiliada competirá contra el actual líder de la coalición en la ciudad. En total se presentan 30 personas (incluida Ribó) a la lista de València para 33 puestos disponibles, por lo que todavía quedarían dos vacantes, ya que se ha incorporado al independiente Jordi Peris (exconcejal de València en Comú), que concurrirá en el lugar 12 o 13, dependiendo del equilibrio de sexos para confeccionar la candidatura.

El «gran objetivo» de Joan Ribó es reeditar el Pacte de la Nau con PSPV y València en Comú, que concurrirá como Unides Podem-EU, meta que sitúa incluso por encima de los resultados concretos de Compromís. «Queremos tener mayoría absoluta del Govern de la Nau. Es el primero y gran objetivo, creo que de los tres partidos. Luego trabajaremos para tener el mejor resultado posible como Compromís», señaló, para acto seguido completar la idea. «Estoy seguro que tendremos más de 17 concejales, mejoraremos el resultado», dijo en referencia al tripartido de izquierdas.

En esta campaña se adivina ya un giro de la izquierda en su estrategia y ante la ofensiva de un posible tripartito de derechas (PP, CS y Vox), parece que se ha conjurado para no acentuar las diferencias. De hecho, el alcalde, tras reconocer que existen lógicas diferencias, quiso destacar que Compromís, PSPV y Podem-EU son capaces de «ponerse de acuerdo a la hora de ejecutar las políticas municipales».

El candidato de Compromís volvió a explicar que, si gana, serán sus últimos cuatro años como alcalde y que no se plantea perder las elecciones y, por lo tanto, decidir si sigue o no en el hemiciclo. «Si la gente me vuelve a validar como alcalde serán 4 años y luego no me presentaré más. No me he planteado no ser alcalde».

El líder de Compromís detalló los «elementos» con los que pretende «renovar el pacto con la ciudadanía que establecimos en mayo de 2015». «La primera una apuesta por la modernidad, no ir hacia atrás», incidió. «Es una apuesta por la sostenibilidad» trabajando en las cuestiones que preocupan a nivel mundial como «el cambio climático, la alimentación sostenible, la gestión del agua». Ribó también destacó la «honestidad clara» de su partido. «Lo digo en un día que leo los periódicos y demostramos que nosotros somos distintos», en referencia a la presunta trama delictiva del expresidente Zaplana.

El alcalde también valoró «una gestión eficaz» y aseguró que saben «gestionar el dinero de todos mejor que la derecha». Entre los logros obtenidos destacó el incremento del 50 % en las ayudas sociales y el hecho de que «a nadie se le corta la luz, el agua o el gas». También que no hay desahucios «por ejecución hipotecaria porque hemos llegado a acuerdos con bancos».

En materia económica recordó que se ha reducido la deuda «a la mitad de como estaba en 2012» y destacó que la Marina o Fira de València ya tienen «resultados positivos exceptuando la deuda».

También se ha evitado el derribo del Cabanyal y se han solucionado cosas históricas como el Parc Central o el aparcamiento de Brujas. «Hemos hecho el Parc de Malilla, el Parc Linial de Benimàmet, el parque de la plaza de la ermita de Orriols, y hemos iniciado el Parc de Desembocadura en Natzaret, o el corredor verde a largo plazo del Llit Nou del Túria», añadió.

Otro de sus pilares, el de la movilidad sostenible, lo defendió sin concesiones a la crítica: «Estamos haciendo de València una ciudad europea, potenciando el transporte pública y otras formas de movilidad, no solo bici».

Sobre la polémica de los carriles bicis, eje de la campaña de la derecha, ha dicho que antes se hacían «pero estaban desconectados, y ahora se están conectando en toda la red». Además recordó que están bajando el tráfico rodado «y estamos contentos».