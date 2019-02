El corredor verde del Túria contempla 12 accesos para los municipios «ribereños»

La idea de un corredor verde por el nuevo cauce del Túria, que el gobierno de Joan Ribó ha comenzado a madurar después de que un equipo multidisciplinar haya confirmado la viabilidad del proyecto, propone 12 puertas para conectar las poblaciones «ribereñas» con el lecho del río, que recuperaría un cauce ecológico, tendría usos sociales y mantendría su función de evacuación en caso de una gran riada.

Según el equipo redactor del anteproyecto presentado ayer por el Ayuntamiento de València, el corredor verde, que conectaría el Parc del Túria con l'Albufera, establece una serie de puertas en todos los municipios que son limítrofes con el nuevo cauce. Desde Quart de Poblet, Mislata, Xirivella y también en los pueblos de València de Forn d'Alcedo, La Torre, Castellar-Oliveral y Pinedo. Además, se conectaría con los barrios que dan al cauce.

Estas puertas tendrían cierta singularidad, ya que podrían seguir el diseño actual de los tubos de desagüe que desembocan en el cauce nuevo. Este acceso esférico, además, actuaría como salvaguarda en caso de emergencia, ya que todo el corredor verde estaría dotado de un sistema de seguridad para que, en caso de avenida de agua, se cerraran las 12 puertas. Se toma como ejemplo la sofisticada infraestructura empleada en el Parc Fluvial del Besòs, en Barcelona. Sin embargo, y como explicó el arquitecto Rafael Rivera, la posibilidad de una catástrofe o gran riada como la de 1957 «solo se da cada 200 años», lo que prácticamente asegura que el nuevo parque funcionaría durante décadas sin grandes sobresaltos.

También se propone la instalación de una serie de miradores que permitirían observar la gran masa verde generada desde una privilegiada posición. Y las dos orillas estarían flanqueadas por una hilera de árboles de gran porte que actuarían, a su vez, contra la polución. Lo que no se ha resuelto todavía es cómo salvar la actual autopista que se sitúa a ambos lados del cauce. Desde el equipo redactor se apuntaba a intervenir en estas plataformas viarias y dotarlas incluso de una vía para el transporte público con paradas en el corredor verde. Esto choca con las pretensiones del Ministerio de Fomento de estudiar una posible ampliación de la capacidad de estas vías.



Espacios inundables ante riadas

El nuevo cauce tendría tres zonas de reserva delimitadas. Un pequeño curso de agua ecológico procedente de las tres depuradoras que hay en los márgenes del río, y que además iría serpenteando por el lecho. Se establecería también la zona del corredor verde, que daría continuidad a la fauna y flora de los parques del Túria y de l'Albufera al estar conectados. Este espacio sería inundable ante la previsión de pequeñas y medianas avenidas de agua, como actualmente sucede. Por último, la zona de usos sociales podría contar con un paseo peatonal, carril bici, estanques o equipamientos deportivos.

El estudio de viabilidad del anteproyecto «Llit nou_riu nou» presentado por el alcalde Joan Ribó constata que es factible llevarlo a cabo, pero el máximo responsable del Ayuntamiento dejó claro que solo es «un primer paso, no sabe lo que tardará en hacerse ni lo que costará, pero no será rápido». Posteriormente recalcó que no se pueden poner plazos y que lo primero sería constituir un organismo que implicara a todas las administraciones de las que depende el nuevo cauce.

«Presentamos el anteproyecto que hace posible los diversos usos del corredor verde ahora porque comienza la tramitación del nuevo límite del Parc del Túria para introducir este nuevo cauce. También se acerca el nuevo plan hidrológico. Es una actuación de València, pero hay muchos municipios afectados y muchos pueblos fragmentados como La Torre o Pinedo. No inventamos nada nuevo, porque en el mundo hay muchas experiencias como la del río Besòs de Barcelona, la renaturalización del Manzanares o la recuperación de Los Ángeles River», explicó el alcalde.

Sobre los próximos pasos, el alcalde Ribó explicó que presentará el anteproyecto a los alcaldes pedáneos del sur, más tarde a los alcaldes de los municipios afectados del nuevo cauce, también a la Asociación de Municipios del Parc del Túria y la dirección de la junta rectora del mismo. Posteriormente se apuntará a las grandes administraciones, con reuniones con la Generalitat y la Diputación, y el Ministerio de Transición Ecológica. Por último se abrirá «un gran debate» con la sociedad civil.