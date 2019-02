Joan Ribó durante la presentación de su candidatura en la Sala Off.

Joan Ribó durante la presentación de su candidatura en la Sala Off. levante-emv

El alcalde de València y portavoz de Compromís per València, Joan Ribó, presentó ayer la candidatura con la que volverá a encabezar la lista de Compromís en las próximas elecciones municipales en la ciudad de València el próximo 26 de mayo. Lo ha hecho anunciando su voluntad de «renovar el pacto con la ciudadanía hecho ya en mayo de 2015, a través del cual todos y todas nos encargábamos de desalojar a la derecha más corrupta de Europa del gobierno de nuestra ciudad, y nosotros, desde el gobierno nos encargábamos de devolver la honradez y la buena gestión en el Ayuntamiento. Y esa vuelve a ser mi propuesta para los valencianos y las valencianas», dijo.

«Mi proyecto es unir a una gran mayoría por un modelo de ciudad honesto, eficiente, plural, de progreso, moderno y sostenible. Un modelo de gestión eficaz y centrado en los problemas de las personas y de los barrios. Un modelo de convivencia, no de enfrentamiento. Un modelo de pluralidad, no de pensamiento único. Un modelo que mire al futuro y no que vuelva a las formas del pasado. El modelo de la València que ya vamos haciendo» aseguró.

Según explicó, la consolidación del cambio en València pasa por varios ejes donde se centra su candidatura: un primero, el de la València de las personas (que ha visto crecer un 50 por ciento las ayudas sociales, que ha impedido que se le corte la luz, el gas y el agua a quien no puede pagarlas, o que ha visto gestionar con eficacia y honestidad la Marina, Feria València o las cuentas municipales, con una reducción notable de la deuda); un segundo, el de València como ciudad de barrios (atendiendo a sus urgencias en alumbrado o equipamientos, evitando el derribo del Cabanyal y procediendo a protegerlo, o abordando reivindicaciones históricas como la del Parque Central, el aparcamiento de la plaza de Brujas, el Parque Lineal o el de Malilla, la plaza de la Ermita de los Orriols, la línea 18 de EMT hasta el Doctor Peset o proyectos de ciudad como el cauce nuevo del Turia.

«Creemos en la movilidad sostenible y estamos haciendo de València una ciudad europea, con una bajada del tráfico rodado, con transporte público eléctrico e híbrido, con conversión de zonas del centro para peatones», explicó Ribó para referirse al tercer eje , el de la València sostenible y verde. «Con el cambio de alumbrado combatimos firmemente la contaminación lumínica. Además, hemos puesto València en el mapa como capital mundial de la alimentación sostenible», indicó, además de referirse al Plan de la Huerta y a la plantación de árboles en todos los alcorques vacíos de la ciudad para conseguir «una València más verde que nunca».



Nuevas fiestas

El cuarto eje, el de la València cultural y popular, ha permitido explicar el objetivo de poner la cultura al alcance de todo el mundo con programas como Cultura als Barris, Cultura als Pobles o la programación descentralizada de la Gran Feria de València el mes de julio. «Hablamos también de memoria histórica, con unas calles por fin libres de nombres de la dictadura, con rehabilitación de los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y fomentando rutas de la memoria. Y también hablamos de patrimonio, con la rehabilitación de elementos patrimoniales importantísimos: desde alquerías hasta los cubiertos del Puerto», explicó Ribó, quien también se refirió a las fiestas para destacar «la fiesta de las campanadas de Fin de Año, que la gente pueda acceder al balcón para ver las mascletades, una mejor y más moderna Cabalgata de Reyes y unos museos festivos dignificados y promocionados».

Por último, Ribó destacó el eje de la València abierta y participativa que sitúa «la ciudad como un destino turístico de calidad, ordenado y diversificado, como capital orgullosa del Orgullo, como referente humanitario en el mundo con la acogida del Aquarius, como ciudad que decide las inversiones en los barrios con presupuestos participativos, con un ayuntamiento transparente que abre sus puertas y su balcón en todo el mundo».

Respecto al futuro, Ribó destacó proyectos como el Plan Especial del Cabanyal para la rehabilitación del barrio, las reformas en los mercados municipales del Grau o San Pedro Nolasco, la nueva L10 del Metro, la peatonalización y pacificación del tráfico en la Plaza del Ayuntamiento y de la Reina, y de la zona de la Lonja y el Mercat Central.