La EMT lanza un bono especial para Fallas: viajes ilimitados por 10 euros

La Empresa Municipal de Transportes (EMT) de València lanzará un nuevo título estas fallas que ofrece viajes ilimitados en todas las líneas de la compañía y durante las 24 horas por 10 euros. Se trata de una iniciativa dirigida tanto a los usuarios habituales como a los miles de visitantes que recibe València durante la semana grande de sus fiestas y que pretende convertir el autobús urbano en referente de la movilidad de la ciudad durante esos días.

El título entrará en servicio desde el viernes 15 de marzo hasta la madrugada del 19 al 20 de marzo, por lo que cubre la principal semana de festejos de las Fallas, incluida la Ofrenda, y el desplazamiento y regreso de la "cremà". El nuevo título se podrá adquirir a partir del día 8 de marzo (aunque entrará en servicio el 15) y para ello utilizará el soporte de la tarjeta Mobilis (con un coste de 2 euros), porque tras su uso en Fallas se podrá seguir recargando para el resto de bonos que ofrece EMT València.

Si algún usuario ya cuenta con la tarjeta Mobilis también podrá hacer la recarga del título de Fallas, pero siempre que haya agotado el saldo de viajes pendientes. El concejal de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha avanzado que el nuevo bono «tendrá un importante éxito», y ha explicado que facilitará las tasas operativas de la EMT, por lo que el servicio funcionará mejor».

Además, la EMT mantiene y amplía ligeramente la oferta del pasado año para Fallas, con 13 líneas que funcionarán las 24 horas del día durante la semana de Fallas. El dispositivo de Fallas de EMT, del 15 al 19 de marzo, ofrecerá en total cerca de tres millones y medio de plazas en un horario continuado de 24 horas en 13 líneas. Esto hará que EMT esos días haga un total de 45.000 viajes, 10.000 más del que es habitual y borde 28.000 horas de trabajo que se repartirán en 3.732 jornadas de trabajo.

Las 13 líneas que tendrán horario 24 horas a partir del día 16 son la 9, 16, 19, 27, 28, 60, 62, 71, 72, 89, 90, 92 y 93. Las líneas 79 y 80 solo pararán de 00.00 a 2.30 y otras 15 líneas amplían su horario hasta las 00.00, la 1.00 y las 2.00. Por otro lado, las líneas nocturnas duplican el servicio desde el viernes 15 al 19. Esas líneas, que dan servicio hasta las 3.00 de la madrugada, tendrán una frecuencia de 23 minutos y el punto de salida se trasladará a la plaza de España.

El dispositivo de la EMT está pendiente de que la empresa llegue a un acuerdo con el Comité de Empresa y los trabajadores, que mañana tienen previsto votar si convocan nuevos paros durante las Fallas. Grezzi ha explicado que confía en sellar la paz social con los trabajadores. "Confiamos que no se llegue a la huelga; las conversaciones están avanzadas y las negociaciones en marcha. Hay voluntad por parte de todos de llegar a un acuerdo. Pedimos altura de miras en un tiempo tan importante como Fallas. Creo que nuestra oferta es muy buena", ha señalado el edil de Movilidad.

Grezzi también ha criticado que Ciudadanos lleve al Pleno una propuesta para que la EMT sea gratuita los días 17 y 18 de marzo y ha recordado que el nuevo bono de Fallas es una idea muy trabajada: "La moción de Ciudadanos está poco trabajada, es improvisada y electoralista. Es una moción que no dice nada, una página, y eso que tienen una persona que trabajaba en la EMT (en referencia a Narciso Estellés), y no se prevé nada. No he encontrado en el texto que se respeten los corredores de la EMT, ni el cálculo de lo que costaría la medida, ni cómo se controla el pasaje, ni con tarjeta. Nos sorprende gravemente este tipo de propuestas", ha sentenciado.



Otros cambios para Fallas

La línea 25 también amplía su horario nocturno (del 16 al 19) para que los vecinos y vecinas vuelven del centro de València. Además la salida desde València hacia el Perellonet de las 21:00 se sustituye por dos, una a las 20:40 y otra a las 21:10. Y la salida desde el Perellonet hacia València de las 22:00 se sustituye por dos, una a las 21:35 y otra a las 22:15. La última salida hacia El Palmar y El Perellonet será a las 2.30 horas.

Como ya es habitual, en fin de semana, se refuerzan tanto la línea 95 como las líneas 13, 19, 35, 89, 90, y 99 para ir a la exposición del Muñeco a la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Por segundo año consecutivo, la línea 70 también se reforzará para dar conexión directa entre la plaza España y la Puerta de la Mar/Tetuán del 16 al 19. Esta conexión por la puerta de la Mar a Plaza América, Gran Vía y fines la Plaza España con una frecuencia de 8/9 minutos desde las 06:00 a las 02:30.

La noche de la "cremà" habrá más de 100 autobuses trabajando para dar servicio desde las 23.00 de la noche y ampliarán su horario las líneas 8 y 11 (hasta las 1.00); las líneas 31, 35, 79, 80 y 99 (hasta las 2.00) y líneas 4, 6, 14, 67, 70 y 81 (hasta las 2.30).



Información en la calle y en paradas

Se repartirán 340.000 planos informativos en tres tandas. A partir del día 1 se repartirán los planos explicando los desvíos por mascletà, hasta el 15 de marzo. A partir de ese día se repartirán los 150.000 de la información propia de los días de Fallas.

Este año, como novedad, EMT lanzará una tirada de 100.000 revistas explicando cómo llegar a los puntos calientes de la fiesta fallera y dónde también se incluirán tanto los planos de las líneas en mascletà como para los días grandes.

Un total de 48 personas ofrecerán más de 2.600 horas de atención al cliente en la calle (un 19% más que en 2018), especialmente en acontecimientos específicos como por ejemplo las cabalgatas o la ofrenda y en lugares estratégicos plaza España, Gran Vía Germanies y Tetuán Puerta de la Mar.

En cuanto a la atención en la OAC, esta será vía telefónica del 11 al 15 de marzo de 8.00 a 21.00 horas y del 16 al 19 de marzo de 9.00 a 20.00 horas, incluyendo festivos.