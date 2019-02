La corrección de mediciones permite a València "esquivar" la contaminación

El alcalde de València, Joan Ribó, ha asegurado esta mañana que aún no se cumplen los mínimos para activar el protocolo anticontaminación, ya que tras la corrección de las mediciones realizadas por la Conselleria de Medio Ambiente, no se da la circunstancia para decretar ningún nivel de protección a la población.

El máximo responsable de la ciudad ha confirmado que ha habido "dos valores altos", que supondrían avisar a las personas "a las que podría afectarles", pero que uno de ellos, el de la estación de control junto al Parc Central, "no estaba corregido" y daba resultados "exagerados" y por lo tanto, ha dicho que València "no está a estos niveles".

Como ha desvelado este periódico, la semana pasada se superaron los niveles máximos de partículas PM10 en todas las estaciones el día 22, y al día siguiente al menos tres estaciones también dieron valores más altos de los permitidos, pero al aplicar los 'factores de corrección' (que rebajaron las cifras en la plaza del Ayuntamiento y la Pista de Silla) el teórico Episodio 1 de contaminación ya no hubiera sucedido, como así consta oficialmente.

Ribó ha señalado que cuando hay obras al lado de alguna de estas estaciones las partículas PM-10 y PM-2,5, que eran las que se habían salido de los límites, "aumentan siempre y necesitan los posteriores controles". El alcalde ha mandado un mensaje de "tranquilidad" a la población ante la denuncia de un aumento de la polución pues la ciudad tiene "unos niveles de contaminación bajos" y se trabaja para "bajarlos más".

A preguntas de los periodistas sobre la denuncia de que València está en niveles altos de polución, Ribó ha explicado que en esos momentos se está ante un "clásico, el anticiclón del final del invierno, en el que los niveles de polución del aire aumentan y cogen los máximos en la ciudad, que no se caracterice por esto".

"Quiero tranquilizar a los valencianos", ha afirmado Ribó al argumentar que "los niveles de contaminación de València son bajos" y trabajan "para reducirlos más porque la causa de esta contaminación es la circulación de vehículos de combustión" y lo que están haciendo es "intensificar el uso de vehículos que no produzcan gases que puedan contaminar".

Además, ha añadido que el Ayuntamiento hace "un seguimiento diario" y en el momento en el que se rebasen los límites, se iniciará el protocolo porque saben "que es un problema de la máxima prioridad para las personas que tienen problemas respiratorios".

Ha admitido que, tal y como denuncia Ecologista en Acción, hubo un día en el que se han podido superar los niveles pero ha asegurado que "con un día no es suficiente para que se pongan en marcha los protocolos", que fueron aprobados esta legislatura.

"No tenemos ningún problema en ponerlos en marcha pero lo que no podemos es activarlos cuando no se cumplen los mínimos", ha concluido.