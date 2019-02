Ciudadanos propone también que la EMT sea gratis cuando hay contaminación

La contaminación llega al Pleno hoy a través de una moción de urgencia que propone Ciudadanos para que el alcalde Joan Ribó explique los valores reales de medición de la calidad del aire de la ciudad, después de que Ecologistes en Acció denunciara que se estaba incumpliendo el protocolo anticontaminación.

La moción podría no debatirse si el equipo de Gobierno considera que es no es de 'urgencia', ya que según la concejalía de Medio Ambiente la ciudad no está superando los límites máximos de gases y partículas en el aire, aunque para ello haya tenido que esperar a que Conselleria de Medi Ambient recalibrara una estación (la de la Pista de Silla), porque estaba dando valores no válidos.

Pero además, el portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha anunciado que pedirá que cuando se active el protocolo anticontaminación, la EMT sea gratuita para la ciudadanía, ya que en este supuesto se abre la opción a restricciones al tráfico privado. Es la segunda vez que Ciudadanos pide esta semana que los autobuses municipales sean gratis en casos puntuales. Además de por temas de polución, también quieren que sea gratis los días 17 y 18 de marzo por la Ofrenda de Fallas. El Ayuntamiento ha aprobado, en cambio, un bono ilimitado de viajes para toda la semana fallera por 10 euros.

Giner también ha pedido que el protocolo tenga en cuenta los niveles máximos recomendados por la Organización Mundial de la Salud y no los valores del Real Decreto, mucho más laxos que los que pide la entidad internacional.