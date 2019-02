Los datos "irrefutables" de la "buena gestión"

Al margen de recuperar el dinero del fraude, el Govern de la Nau sacó ayer pecho sobre su gestión económica, al invertir 100 millones más en tres años (2016 a 2018) que el periodo del PP (de 2012 a 2014) «Es una muy buena noticia la buena gestión del gobierno municipal. La primera cosa es que estos tres años completos (2016 a 2018) hemos ejecutado 247 millones de euros, y comparado en el periodo anterior (2012 a 2014) fueron 147 millones de euros, son 100 millones más, un 70 % más para barrios y actividades que se han hecho. Es un dato muy importante», señaló el alcalde.

Ribó también explicó que la liquidación de presupuestos, es decir, ingresos menos gastos, ha de ser cero o positivo según la ley. «Si es negativo se ha de reducir el presupuesto siguiente. En 2014 (con el PP) sucedió con -10,4 millones. Está muy claro cómo han funcionado nuestros cuatro años, muy positivos, con un remanente de 62 millones 2017 y 2018. Tenemos un balance positivo de 62 millones que podemos aplicar de manera más flexible posible si hay decreto que nos lo permita», añadió.

El alcalde defendió que su equipo de gobierno ha hecho los presupuestos «seriamente, porque no hemos hecho planteamiento de ingresos superiores». «Por eso tenemos resultados positivos», insistió. 2018 se cerró con una deuda de 446 millones, «y veníamos de 720 millones». «Cada año se está amortizando más deuda. Eso nos permite salir del plan de ajuste, y ahora tenemos autonomía municipal, y nadie nos puede amenazar como cerrar servicios públicos como dijo Montoro con la EMT. Hemos rebajado también de forma considerable la deuda de organismos autónomos y empresas públicas, como la EMT, el Palau de Congressos o Aumsa. Hemos saneado ayuntamiento y organismos autónomos», indicó.

En cuanto a las inversiones, Ribó defendió que el resultado de 2018 es el mismo de 2017, 79 millones. «La diferencia es significativa. La derecha critica que invertimos una parte baja del presupuesto, pero en 2018 se han ejecutado 78,7 millones, y hay otros 25 millones más adjudicados que están en ejecución», señaló.

Ramón Vilar, por su parte, radiografió su mandato comparándolo con el PP. «Estamos finalizando el mandato y el balance presupuestario y financiero es como mínimo más que aceptable. Está demostrado que la izquierda gestiona las finanzas de mejor manera que la derecha. Los datos son incuestionables, deuda, pago a proveedores, impuestos, etc. No pueden ser refutados. Tener los presupuestos aprobados con un gobierno de diferentes sensibilidades no es fácil. Es un valor innegable y tenemos una buena gestión económica, lo datos son irrefutables», dijo.