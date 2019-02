La exedil de Cs se desmarca contra la violencia LGTBi en el deporte y la marcha feminista

La única concejala del grupo de no adscritos del Ayuntamiento de València, María Dolores Jiménez, ha anunciado esta mañana que se abstendrá en la declaración institucional que condena la violencia LGTBi en el deporte y tampoco apoyará la moción del equipo de gobierno con motivo de las reivindicaciones feministas en torno al 8 de marzo.

Jiménez, que abandonó la bancada de Ciudadanos por profundas discrepancias con su líder, Fernando Giner, ha querido explicar ante los medios su postura abstencionista antes del inicio del Pleno "para que no se malinterpreten mis palabras".

Sobre la declaración institucional para erradicar del deporte las agresiones al colectivo LGTBi, María Dolores Jiménez considera que el deporte "hay que tratarlo en igualdad de condiciones, no solo para un colectivo, sino a todos". "Todos los fines de semana vemos árbitros de fútbol en pueblos pequeños que tienen que salir escoltados por Policía local porque son agredidos o insultados. Yo le he propuesto, y quería decirlo yo para que no se malinterpreten mis palabras, que esa declaración sea para todo el colectivo, no por color, raza o condición sexual. Los políticos tenemos que estar no solo para el votante mío sino para que no haya agresión en el deporte", ha explicado la edil no adscrita. Con la abstención de Jiménez, la declaración institucional no saldrá adelante, aunque falta por ver qué votarán el resto de grupos.

Jiménez tampoco quiere apoyar la moción de Isabel Lozano (Compromís) sobre las reivindicaciones feministas del 8 de marzo. Se abstendrá con un argumento todavía más sorprendente. "Aquí vinieron dos mujeres que se enamoraron de dos Guardias Civiles, que fueron apaleadas y agredidas, y las traje aquí por el tema del mural de Alsasua, pero no fueron protegidas por el PSPV ni Compromís. Si las mujeres dicen que realmente son feministas y yo lo soy, pero no feminazi, debemos protegernos". "Y es por ello que esas dos mociones me abstengo. Las ayudas no solo se han de dar para un colectivo que es votante de un partido político, sino para todos los hombres y mujeres, en igualadad", ha vuelto a incidir sobre la cuestión LGTBi.

Tanto la concejala promotora de la iniciativa como el resto de grupos del gobierno han mostrado su estupefacción por la postura de la edil no adscrita.