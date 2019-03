El martillo de Thor retumba en la plaza del Ayuntamiento

Presenciar una mascletà en la Plaza del Ayuntamiento en pleno domingo, por mucho que todavía estemos a 3 de marzo, no es una tarea cualquiera. Hay que prepararse y concienciarse para estar allí incluso hasta dos horas antes de que suene el «senyor pirotècnic pot començar la mascletà». Pero también te puede ocurrir, como le pasó ayer a la Fallera Mayor Infantil, Sara Larrazábal, y a su corte, que tengas que estar presente en otro acto en la misma mañana y que te toque correr, literalmente, entre la gente al tiempo que los cuerpos y fuerzas de seguridad te abren el paso entre curiosos, selfies y demás. Y todo ello bajo un calor sofocante de unos 26 grados. Afortunadamente, todas lograron llegar al balcón, a falta de solo dos minutos para las dos de la tarde. Un esfuerzo que, sin duda, mereció la pena gracias al formidable espectáculo que ofreció la pirotecnia Alpujarreña de Granada. Había mucha expectación por presenciar, un año más, el martillo de Thor. Y este llegó mucho antes de lo previsto, en el tramo inicial del disparo. Pero no era un error, ni mucho menos, sino que así lo habían programado expresamente los pirotécnicos como explicaban después: «Antes iba con las retenciones del final y no se notaba tanto. Lo hemos puesto al principio para que el público lo pudiera notar más, como así ha sido».

Ellos se mostraban especialmente agradecidos con el público: «Nos han dado mucho apoyo y aplausos, en el pasillo nos decían de todo, y cada cosa más bonita y eso nos enorgullece. Que salgo todo bordado y que la gente se vuelque con nosotros es formidable», relataban para avanzar que «queremos volver aquí, claro que sí porque esta es la capital de la pólvora».

Pasado el momento culminante de la mascletà, llega el tiempo de las fotos en el balcón, de los comentarios y de los reconocimientos a los pirotécnicos. Uno de ellos llegaba desde la Fallera Mayor Infantil quien decía que «me ha gustado mucho y estoy muy contenta de haber podido llegar a tiempo para ver esta mascletà».

Ayer, eso sí, Sara no dio la orden de disparo, pero sí que tomaron protagonismo dos integrantes de la Corte de Honor de Marina Civera, que la dieron junto a ella: «Tenía mucha ilusión de que ellas también lo pudieran decir, aunque fuera una vez. Lo haremos así por parejas. Estaban muy emocionadas y yo muy contenta de verlas felices», decía Civera.

Ella le dedicaba esta mascletà a su madre y su hermana que estaban invitadas al balcón: «Han llegado muy pronto y han podido ver la mascletà justo detrás de mí. He notado mucho su presencia y me ha gustado mucho».

Preguntada sobre la cabalgata del «ninot», del sábado por la tarde, aseveró que le fascinó: «Me encantó, me reí mucho, era muy dinámica y tenía mucha crítica y sátira que es fundamental». Y también valoró que en la plaza ya esté la primera pieza de la falla municipal que anuncia que «los días grandes ya son inminentes».