Esta es la lista electoral de Compromís que encabeza Ribó en València

Compromís per València ha presentado esta mañana la lista que concurrirá a las próximas elecciones municipales, donde Joan Ribó repetirá como cabeza de cartel, mientras que Isabel Lozano (Bloc) y Glòria Tello (Iniciativa) se situarán en las posiciones dos y tres de las papeletas, una vez aplicadas las correcciones de equilibrio de sexos y la pluralidad interna de la coalición. Los más votados en la las primarias han sido, sin embargo, Pere Fuset (Bloc) y Carlos Galiana (Bloc). El edil de Cultura Festiva figura cuarto en la lista, mientras el de Comercio ha sido relegado a la séptima plaza tras los ajustes por paridad y reparto de familias.

Giuseppe Grezzi (Verds-Equo) ha despejado todas las incógnitas y ha conseguido ser el quinto candidato más votado y también ocupará esa posición en la lista. Justo por detrás del edil de movilidad se ha situado la gran sorpresa, Lucía Beamud, la alcaldesa de la Torre que ha logrado movilizar a más de 1.000 personas (la puntuación no se corresponde con el número de apoyos, ya que va ponderada). Sergi Campillo será el octavo en las papeletas y su a ctual asesora, Luisa Notario, la novena (ahora Compromís cuenta con 9 concejales). Por detrás aparecen el alcalde de Castellar-l'Oliveral, Alejandro Ramón en la décima plaza, el secretario autonómico de Justicia y Administración Pública, Ferran Puchades, en la undécima, y en la duodécima la actual concejala de Medio Ambiente, Pilar Soriano, en una posición que compromete mucho su continuidad.

El líder y candidato de Compromís, Joan Ribó, ha sacado pecho con el proceso de primarias de su partido. Han participado 34.558 personas, un 20 % más que en 2015. "Es una lista que no ha tenido ningún dedo mágico venido de Madrid ni Barcelona, sino que la han hecho todos los valencianos y valencianas que se apuntaron a las primarias, que fueron muchos. Estaban censados aproximadamente el 1,5% de las 800.000 personas que viven en esta ciudad. En mi caso me han votado más de 5.500 personas, un 90 por ciento de los que han participado y sí, satisfacción absoluta. No me ha escogido ningún dedo; y en segundo lugar, entre los partidos que hacen primarias, tampoco me han escogido 200 o 300 personas como ha pasado en alguna organización. Y lo mismo a mis compañeros. Hemos conseguido una candidatura participada como ninguna otra en València y en la Comunitat Valenciana y en toda España. Estamos contentos y orgullosos", ha señalado esta manaña.

"Nos presentamos porque queremos consolidar y ampliar el Govern de la Nau, porque nuestra tarea n ha acabado. Y porque queremos conseguir los mejores resultados posibles para hacer una ciudad más amable, más justa con todas las personas para que puedan disfrutar de los derechos. A lo largo de estos cuatro años se ha visto a València en todo el mundo, nos han dado muchos premios, no porque tengamos grandes cantidades de personas imputadas sino porque estamos haciendo las cosas bien", ha explicado Ribó.

El actual alcalde se ve con opcione sde mejorar el resultado de 2015. "Tenemos un equipo muy experimentado, unos en el gobierno del ayuntamiento, otros en la Generalitat y otros vienen de las alcaldías pedáneas o de los movimientos sociales. Hace cuatro años no teníamos experiencia, ahora tenemos mucha y creo que puede mejorar nuestro rendimiento. Salimos a ganar, junto a Mónica Oltra y Joan Baldoví", ha asegurado.



Candidatura provisional de Compromís per València al Ayuntamiento:

1. Joan Ribó

2. Isabel Lozano

3. Glòria Tello

4. Pere Fuset

5. Giusepe Grezzi

6. Lucía Beamud

7. Carlos Galiana

8. Sergi Campillo

9. Luisa Notario

10. Alejandro Ramón

11. Ferran Puchades

12. Pilar Soriano

13. Jordi Peris

14. Anna Batlle

15. Víctor Arroyo

16. Isabel Garcia

17. Joan Mansanet

18. Ferran Senent

19. Maria Margaix

20. Raquel Romero

21. Jordi Martínez

22. Antonio Catalán

23. Víctor Talens

24. Javier Terráez

25. Josep Vicent Vayà

26. Miquel Juan

Pere Fuset se hace un 'selfie' con sus compañeros en la puerta del Ayuntamiento.