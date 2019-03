Es un vídeo de poco más de cuatro minutos, en el que dos mujeres discuten de forma acalorada. Su autor lo localiza en un locutorio emplazado en la ciudad de València y no duda a la hora de denunciar el tinte racista que tiñe los ataques verbales lanzados por una de las protagonistas. "Como salga Vox te vas a ir volando a tu país" y "arriba España, arriba Franco" son algunas de las frases que no duda en soltar una mujer de mediana edad. Tampoco duda a la hora de chillar con el brazo en alto y actuar con actitud agresiva ante el resto de clientes del local, entre los que se encuentra una niña pequeña.

El documento fue grabado hace 22 horas y compartido en la red social Instagram. Su autor pide que se difunda: "Esto acabo de grabar hace unos instantes en un locutorio en Valencia. En el vídeo verán como una mujer española actúa de manera RACISTA ante una y/o varias personas extranjeras, incluyéndome a mi persona. Tambien haciendo mención a ideales politicos como VOX y Franco". "La chica agredida verbalmente, al parecer de nacionalidad colombiana, de la que salí en su defensa ( la mujer racista me escupió en la cara), salió del lugar ofuscada y muy nerviosa ante tal desenlace. Les PIDO , por favor, que COMPARTAN a todo el mundo posible en sus redes sociales", añade. Y finiquita su escrito con una última solicitud: "Lo comparto para que pueda llegar al máximo de personas posible para que sean conscientes de lo que se está viviendo y del malestar que se está creando en la sociedad y territorio español. Yo amo España, mis hermanas son españolas, tengo amigos españoles, me he criado desde los 8 años y estudiado aquí, he vivido casi toda mi vida aquí, mi padrastro es español, aporto y doy trabajo tanto a ciudadanos extranjeros como españoles y esto debe ser motivo de queja y sobre todo de DENUNCIA ! COMPARTAN!".

Pincha aquí para ver el vídeo.