Mansanet renuncia a concurrir en la lista de Compromís per València

El candidato de Compromís per València, Joan Mansanet, que logró el puesto 17 en la lista para las elecciones municipales de la coalición tras las primarias, anunció ayer mediante un escrito remitido a la formación su renuncia a concurrir a la cita electoral. Los motivos que esgrime el actual asesor de Consol Castillo en la concejalía de Pobles es que va a abrir "una nueva etapa profesional" en su vida "y algún problema de carácter personal me impiden dar la dedicación necesaria", añade.

El histórico militante del Bloc y anteriormente de UPV, lamenta en su escrito que las rivalidades internas de la coalición afloren más que la coincidencias. "Muchas veces, y más en la vida interna de partido, desgraciadamente hacemos más inciso en las diferencias que en las coincidencias, a pesar de que estas últimas son muchísimas más", explica. Joan Mansanet emprende el mismo camino que Consol Castillo, es decir, renuncia a continuar en el Ayuntamiento. Ambos han formado un exitoso tándem en las concejalías de Pobles de València, Agricultura, Horta y también en Benestar Social.

Eso sí, Mansanet felicita a la organización por las primarias, a la personas involucradas en él y también en la respuesta a las dudas que le han surgido en el proceso. "Como participante/candidato a estas elecciones primarias quiero felicitar al grupo de trabajadores y de trabajadoras por el esfuerzo humano que ha estado brutal y que desde mi modesta opinión ha sido perfecto. En mi caso he solicitado diversa información que me ha sido suministrada de manera exacta y cumpliendo los procedimientos, hasta el punto de que he sentido orgullo de pertenecer a una organización que funciona de manera tan profesional€ ¡Enhorabuena! El trato exquisito de Miquel y Natxo, que querría hacer extensivo al resto de compañeros de los que desconozco el nombre, pero que han funcionado como un verdadero equipo", señala el ya excandidato.

Mansanet quiere despejar cualquier duda sobre el proceso desarrollado y asegura que acepto "absolutamente no solo el resultado sino la pulcritud del procedimiento", al tiempo que se muestra satisfecho con el resultado obtenido, por lo que "desliga" su renuncia al apoyo que ha recibido. "Enhorabuena y a ganar las elecciones", finaliza.