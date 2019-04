La Policía Local sacará en otoño unas oposiciones con más de 200 plazas

La Policía Local de València lanzará el próximo otoño unas oposiciones con más de doscientas plazas, incluyendo las 50 correspondientes al año 2018 y otras 150 para cubrir las jubilaciones anticipadas que se producirán a lo largo de este año y que ya están siendo cubiertas provisionalmente con interinos. La idea es que las pruebas se realicen este mismo año y que los nuevos agentes, tras los meses de formación correspondientes, se incorporen a principios de 2020.

En la Policía Local de València han concurrido tres circunstancias negativas que han dejado bajo mínimos su plantilla. El primero es haber estado una década sin incorporar a ningún agente, lo que ha reducido su número a unos 1.500. La otra es la limitación impuesta por el Gobierno central para incorporar personal al consistorio. Y la tercera es el decreto de jubilación anticipada que ha permitido que 151 agentes abandonen el cuerpo precipitadamente a lo largo de este año.

Frente a estas circunstancias el ayuntamiento ha sacado cada año oposiciones. En el año 2016 se aprobaron 30 plazas, otras 40 en 2017 y 50 en 2018. Los treinta primeros agentes ya se han incorporado y los 40 de la segunda convocatoria estan en plenos exámenes. Pero en medio de este proceso se ha aprobado el decreto de jubilación anticipada y desde el 1 de enero han empezado a jubilarse los aproximadamente 150 agentes que cumplen los requisitos puestos por el Gobierno, de manera que la situación se ha agravado considerablemente.

Así pues, desde las Concejalías de Personal y de Protección Ciudadana se ha trazado un plan para paliar la situación. Aprovechando que la Generalitat Valenciana ha prorrogado un año, hasta finales de 2019, la posibilidad de incorporar agentes interinos (no pueden llevar armas), el Ayuntamiento de València ha incorporado en el mes de marzo, coincidiendo con las fallas, a los primeros 70 agentes, todos ellos sacados de una bolsa de trabajo creada con los aspirantes a la oposición que no superaron las pruebas. Y su previsión es cubrir por esta vía todos los agentes que se jubilen este año. Ahora bien, como los interinos no podrán estar en sus puestos más allá del 31 de diciembre, se ha acelerado también el proceso de oposición y para el mes de septiembre se prepara una gran convocatoria con más de doscientas plazas.



Acuerdo con los sindicatos

Según explicó ayer Anaïs Menguzzato, concejala de Protección Ciudadana, en esa convocatoria saldrán las 50 plazas de 2018 y 150 más para cubrir los agentes que se jubilan anticipadamente, tal como se acordó en la mesa de negociación con los sindicatos.

Confía la concejala en que para estas oposiciones la Generalitat ya haya puesto en marcha el proceso exprés, que permitirá agilizar los exámenes. Y cuenta con que a primeros de año la Policia Local vuelva a tener una plantilla a la altura. Además, Menguzzato recuerda que en estos procesos ya hay una reserva para mujeres del 30%.