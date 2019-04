"Estamos cansados de pagar peaje en el Palmar"

Los barqueros de El Palmar están ya cansados de esperar que el ayuntamiento certifique la tantas veces anunciada compra de la senda de acceso al embarcadero público, que es de propiedad privada, al igual que la Trilladora del Tocaio. Como publicó el viernes este periódico, el consistorio, a petición de la concejalía de Pobles, está decidido a comprar estas instalaciones, así como la Casa de la Demanà de El Saler. Pero el tiempo pasa y la solución no llega, lo que está impacientando tanto a los barqueros como a los propios dueños.

De este modo, el presidente de los primeros, Manuel Marco, aseveraba ayer a Levante-EMV que le consta que desde hace varios meses no ha habido ninguna reunión entre el consistorio y los dueños. Por ello muestra su extrañeza de que ahora la concejalía dirigida por Consol Castillo anuncie que se va a comprar no solo la senda, sino el edificio de la trilladora: «El 15 de noviembre estuve con Consol Castillo en un acto en el bar de la agricultura, cuando nos iban a dar un premio a la cofradía de pescadores, de la cual soy miembro de la directiva. Allí me dijo que en marzo estaría todo solucionado, pero no ha sido así y ahora dicen que comprarán hasta la trilladora, pero con qué dinero», critica Marco que acusa a Castillo de «mentir» y de «tener la cara muy dura», por prometer algo que, a su juicio, no solo no ha cumplido sino que no va a poder cumplir.

Él va más allá y asegura que los dueños están dispuestos a vender y ya han puesto en varias ocasiones el precio de venta, que estaría en torno a un 1,6 millones de euros, pero «ya están cansados de esperar, de reuniones y promesas y quieren el dinero por delante».

De momento, él y otros cuatro barqueros se ven obligados a pagar 150 euros cada uno al mes por poder pasar por esa senda, y hay otros que quisieran hacerlo pero no pueden o no están dispuestos a pagar. «Estamos cansados de pagar el peaje y de ver que la solución prometida no llega», afirma. Mientras tanto, otras personas como los trabajadores de la piscifactoría, los de la vela latina o incluso agricultores de la zona tienen que dar grandes rodeos por no poder pasar por esta senda.