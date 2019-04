Ribó insiste en un decreto para condonar la deuda de La Marina y evitar el 'maltrato'

La condonación de la deuda de la Marina por parte del Gobierno Central, o mejor dicho, la promesa de la misma, que, finalmente, no se ha llegado a producir todavía, ha provocado que València vuelva a sentirse maltratada o discriminada por Madrid, o al menos así lo consideran sus dirigentes, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza. Él, a este respecto, asegura que «el maltrato a València con respecto a otras ciudades de España no tiene ningún sentido y evidencia la discriminación a que ha sido sometida por parte de gobiernos de PP y PSOE desde hace décadas». Unas declaraciones en las cuales hace una comparativa entre la Copa del América de 2007, de la que procede esta deuda que asciende ya a los 480 millones de euros, y la Expo de Zaragoza de 2008, en la cual el Gobierno Central invirtió 1.200 millones de euros, ampliados luego con otros 300, y que se saldó en apenas año y medio.

Cabe recordar, como lo hace el propio Ribó, que el gobierno dirigido por Pedro Sánchez se comprometió en el Consejo Rector de diciembre a condonar parte de esa deuda, concretamente, los 370 millones del crédito ICO. Una deuda que, todo sea dicho, se arrastra desde la época del gobierno autonómico, local y nacional del Partido Popular y su política de grandes eventos, con la Copa del América a la cabeza, la cual originó, precisamente, esta magna inversión que sigue siendo fuente de litigios, protestas y promesas que, una vez más, vuelven a quedarse en el aire.

En esta ocasión, efectivamente, el pago de esta deuda estaba incluido en los presupuestos generales del Estado, pero estos no se aprobaron y se produjo el adelanto electoral. Luego, la Abogacía del Estado frenó que la condonación se pudiera aprobar por vía Decreto Ley. Ribó, no obstante, asevera que «no hay excusas. Y lo prometido, ahora sí, es deuda». Y recuerda que en aquel consejo Rector estaban presentes los abogados del Estado del Ministerio de Hacienda, los mismos que ahora ponen reparos a que se pueda aprobar mediante Decreto Ley. El alcalde de València asevera que esto «no es un asunto ni de izquierdas ni de derechas. Es un tema de defensa de la ciudad, y, como alcalde, debo velar por los intereses de València, gobierne quien gobierne en Madrid». Tras lo que insiste en que «no me debo a la obediencia a ningún partido en la Moncloa, sino a los vecinos de la ciudad. Por eso, no voy a 'pegar la cabotà' y a dejar pasar que se ningunee a los valencianos».

La comparativa con Zaragoza resulta más gravosa aún, no solo por el hecho de que se invirtieron, y se pagaron con celeridad, esos 1.500 millones de euros. Sino que en marzo de 2010 el gobierno central aprobó, precisamente mediante Decreto Ley, una transferencia del accionariado al Gobierno de Aragón con la cual quedaba anulada toda la deuda, apenas año y medio después de la Expo que fue en septiembre de 2008.

Ante esto, y en comparativa con València, donde, 14 años después de la contratación inicial de la deuda, que fue en 2005, aún no se ha condonado la misma, Ribó asevera que «estamos más que hartos de promesas incumplidas. Ahora hay un gobierno municipal y un alcalde que no tienen miedo a protestar por ello ni a reivindicar lo que es justo para València: la condonación de la deuda de la Marina». A lo cual agrega también otras inversiones de gran relevancia como son «la consecución del Parc Central (entero), con la estación definitiva del AVE, el soterramiento de las vías a su paso y el túnel pasante, el transporte metropolitano, la financiación. València quiere hechos y no promesas», sentencia Ribó.