Ribó tiene "pocas esperanzas" de que se celebren las paellas en La Punta

El alcalde de València, Joan Ribó, ha señalado que tiene "pocas esperanzas" de que el Ayuntamiento de la ciudad autorice el Festival Paellas Universitarias 2019, previsto para este viernes, en La Punta porque los informes del consistorio "no son positivos". "No puedo decir si se va a autorizar o no, pero no soy demasiado optimista respecto a que el Ayuntamiento vaya a autorizarlo", ha resaltado.

Así se ha pronunciado el primer edil de la ciudad al ser preguntado por la opinión de vecinos del barrio, que este miércoles a través de la asociación La Unió de la Punta, presentaron una denuncia en el Juzgado de Instrucción número 13 en la que pedían la paralización "urgente" de las paellas, pues creen que con una afluencia de unas 25.000 personas se impedirá el acceso y movilidad de los vecinos de la pedanía, en un espacio "sensible, de huerta protegida, en la que reside mucha gente anciana que vive sola".

En este sentido, Ribó ha destacado que el consistorio "no ha autorizado un evento allí", sino que está estudiando la autorización del festival. "Dado que Moncada (Valencia) decidió no autorizarlo, nos encontramos con que había vendidas más de 20.000 entradas, y queríamos ver si era posible", ha apuntado.

Sin embargo, el primer edil ha sostenido que "en este momento" tiene "pocas esperanzas de que se pueda autorizar", ya que los informes del Ayuntamiento, por lo que tiene "conocimiento no definitivo, no son positivos respecto a esta autorización".

"En este momento no puedo decir si se va a autorizar o no, pero no soy demasiado optimista respecto a que el Ayuntamiento vaya a autorizarlo", ha resaltado Ribó, que ha añadido que la decisión se conocerá durante este jueves, ya que los informes todavía no están acabados, aunque ha comentado que la información que tiene "no es demasiado positiva, ni por la parte urbanística ni por otros temas desde el punto de vista de actividades".