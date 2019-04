Galbis: "La paella tradicional ya casi ha desaparecido"

La paella tradicional no es lo que nos creemos, dice Juan Carlos Galbis. Mucho menos, incide, «la de vanguardia». Galbis es un férreo defensor de aquella paella cocinada no ya por nuestros abuelos. Él va más allá. Defiende que ni siquiera la que conocemos hoy en día es la auténtica, que la «paella tradicional ya casi ha desaparecido por culpa de la modernidad». Y él quiere defenderla, para volver a los orígenes, en el «cara a cara» que prepara la D.O. Arroz de Valencia el sábado por la mañana en la cuarta edición del Tastarròs en plena plaza del Ayuntamiento, junto con la chef de La Salita, Begoña Rodrigo.

Galbis abre boca al amante de la paella tradicional después de anunciar que su paella, cocinada en fogón de gas, incluirá al menos mil pelotas de magro de cerdo. Un elemento que el prestigiado cocinero utiliza como sustitutivo de la sangre de pollo. Muy a su pesar. Y es que los ingredientes han cambiado mucho: «Encontrar ahora la tabella en una paella es casi anecdótico, igual que usar el azafrán en infusión», explica Galbis. «Cocinamos la paella de forma errónea, sin parar de quitar características de la original». Ni siquiera los alimentos se ponen en el orden que toca, dice Galbis, «la verdura tradicionalmente debería introducirse después del agua, no sofreirse», mientras el pimentón debe ponerse en la paella antes del tomate, pues este «suelta agua en la sartén, que cuece el pimentón».