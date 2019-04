Begoña Rodrigo: "¿Por qué un producto icónico no puede evolucionar?"

Frente a la defensa más acérrima de las raíces y de lo tradicional, Begoña Rodrigo, de la Salita, aboga por la renovación de la paella. «No entiendo por qué un producto icónico no puede evolucionar», asegura. Y menos aún teniendo en cuenta las declaraciones de Galbis, quien incide en que la que conocemos como tradicional en realidad no lo es. Es por ello que durante el Cara a Cara del Tastarròs, Rodrigo mostrará una interpretación de la paella en la que busca respetar los tiempos de cocción de cada uno de los ingredientes. «No podemos darle el mismo tiempo al conejo que al pollo; el resultado de un garrofó arenoso y una judía amarronada», insiste Rodrigo. Así, pese a que la imagen de la paella que presentará Rodrigo no se habitue a la tradicional, reconoce que lo que intenta con ello es «depertar la memoria gustativa» a través de «nuestra historia» culinaria. «Que, pese a que visualmente no encuentres en el plato una paella al uso, sepas reconocer su sabor con los ojos cerrados», reconoce.